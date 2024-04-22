Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni orta segment akıllı telefonu Galaxy S24 FE üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S24 FE geç tanıtılacağı söyleniyor. Detaylara bakalım.

Galaxy S24 FE geç mi tanıtılacak?

Galaxy S24 FE geç mi tanıtılacak sorusu bir süredir soruluyor. Maalesef bu sorunun cevabı evet. Samsung sızıntıları için güvenilir bir kaynak olan GalaxyClub, Samsung’un R12 kodlu yeni bir akıllı telefon hazırladığını ortaya çıkardı. Hatırlatmak gerekirse R11 Galaxy S23 FE idi. Galaxy S24 FE geç tanıtımının iki sebebi var. Bunlardan ilki Galaxy S23 FE’nin tanıtımının Ekim ayında yapılmış olması. Yani telefon daha yeni. Diğer sebep de henüz telefon hakkında sızıntılar duymamış olmamız. Lafın kısası, Galaxy S24 FE tanıtımı yaz sonuna kalacak gibi görünüyor.

Bir önceki nesil: Galaxy S23 FE Bir önceki nesil: Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE, 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. 403 PPI piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran 6.3 inç büyüklüğünde ve 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise

Dynamic AMOLED bir panel kullanılıyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

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Galaxy S23 FE kaputun altında Samsung’un kendi ürettiği Exynos 2200 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setlerine 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga setleri gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy S23 FE üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

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