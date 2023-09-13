Vivo cephesi şu sıralar inanılmaz iyi bir ivme ile hem ülkemizde hem de dünyada satışlarına devam ediyor. Geçtiğimiz ay Vivo V29e akıllı telefonunu piyasaya sürdükten sonra, markanın yakında Vivo V29 5G akıllı telefonunu tanıtacağı söyleniyor. Şimdi, yeni bir rapor sadece V29 5G’nin değil, aynı zamanda Vivo V29 Pro’nun da bu ay küresel pazara geleceğini ortaya koyuyor!

Vivo V29 Serisi Orta-Üst Seviyede Rakip Tanımıyor!

Yayınlanan son rapora göre Vivo cephesi V29 5G ve V29 Pro 5G akıllı telefonlarını bu ayın sonunda Hindistan’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Rapora göre, yaklaşmakta olan Vivo V29 serisi akıllı telefonlar Hindistan’da ülkenin kendisinden esinlenen benzersiz bir ‘Majestic Red’ adı verilen kırmızı rengiyle piyasaya sürülecek.

Cihazların ayrıca Hindistan’a özgü özelliklerle gelmesi bekleniyor, ancak bunlar henüz belirtilmedi. Cihazın Hindistan varyantlarının küresel modellere kıyasla biraz daha farklı özelliklere sahip olmasını bekleyebiliriz.

Vivo V29 5G, 1,07 milyar renk işleme kapasitesine sahip ve DCI-P3 renk gamını destekleyen yüksek 120Hz yenileme hızına sahip geniş bir 6,78 inç 1,5K AMOLED ekrana sahip. Kaputun altında, cömert bir 12GB RAM ve geniş 256GB depolama alanının eşlik ettiği Snapdragon 778G yonga seti var.

Bu cihaz, 80W şarjı destekliyor ve 4.600 mAh kapasiteli bir pile sahip. Vivo, ısınmayı engellemek ve ısıyı verimli bir şekilde yönetmek için bu modeli VC Bionic Soğutma Sistemiyle donatmış. Telefon, Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 sürümüne sahip.

Fotoğrafçılık bölümünde, OIS’li 50 megapiksel birincil arka kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve halka LED flaşın eşlik ettiği 2 megapiksel derinlik sensörü dahil olmak üzere çok yönlü bir kurulumu var. Çarpıcı selfie’ler çekmek ve görüntülü görüşmeleri kolaylaştırmak için otomatik odaklamalı yüksek çözünürlüklü 50 megapiksel ön kamera da bulunuyor.

Vivo V29 modelinin ülkemizde halihazırda satışta olan bir model olduğunu da hatırlatalım. Vivo cephesi, cihazı Hindistan’da satışa sunduğunda bazı özel renk seçenekleri gibi kozmetik eklemeler yapabilir. Bu model, şu anda ülkemizde orta-üst seviyede en güçlü modellerden biri.

Öte yandan, baba model olan ve henüz tanıtılmamış olan Vivo V29 Pro’nun Çin’e özel Vivo S17 Pro’nun yeniden markalanmış hali olduğu söyleniyor. Bu nedenle yeni canavarın LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 8200 yonga seti ile piyasaya çıkmasını bekliyoruz.

Yakın tarihli bir Geekbench listesi de küresel modelin Dimensity 8200’e sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca 80W hızlı şarj desteğine sahip 4.600mAh pil Vivo V29’da olduğu gibi bu modelde de yer alabilir.

Ön tarafta, 120Hz yenileme hızına sahip 2800 x 1260 piksel çözünürlüklü ekrana sahip 6,78 inç boyuta sahip bir kavisli AMOLED ekran bekleyebiliriz. Fotoğrafçılığa gelince, cihazın arka tarafında OIS destekli 50MP Sony IMX766 birincil sensör, 8MP Sony IMX355 ultra geniş açı kamerası ve 12MP Sony IMX663 2x telefoto kamera dahil olmak üzere muhtemelen üç kamera olacak. V29e’de olduğu gibi, cihazın selfie ve vlog meraklılarına hitap edecek 50MP’lik bir kameraya sahip olması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce serinin tepe modeli Vivo V29 Pro neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!