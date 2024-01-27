Çinli teknoloji devi Xiaomi, uygun fiyatlı serisi Redmi Note 13 serisini piyasaya sürmüştü. Bu hafta içerisinde ise akıllı telefon serisi ülkemizde satışa sunuldu. Dünya genelinde çok sevilen Redmi Note 13 satış rakamları açıklandı. Detaylara bakalım.

Redmi Note 13 satış rakamları kaç tane?

Redmi Note 13 satış rakamları konusunda ise Redmi, geçtiğimiz günlerde Redmi Note 13 serisinin yurt içi satışlarının 3,2 milyon adedi aştığını duyurdu. Ek olarak Xiaomi, Çin’in en büyük e-ticaret platformu JD.com’da Redmi Note 13 serisi için son derece olumlu tepkiler aldığını ve memnuniyet oranının sürekli olarak %98’in üzerinde kaldığını belirtiyor. Redmi Note 13 satış rakamları konusunda Xiaomi oldukça memnun.

Redmi Note 13 Pro 5G neler sunuyor?

Redmi Note 13 Pro 5G, 6.67 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele sahip. Ekranda Dolby Vision, DCI-P3 renk gamı, HDR 10+ gibi özellikler de bulunuyor. Bu ekran Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor.

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Redmi Note 13 Pro 5G kaputun altında 4 nm üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Isınma sorunları yaşanabilecek bir yonga seti. Bu yonga setine tek RAM ve dahili depolama varyasyonu eşlik ediyor:

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama

Akıllı telefon 67W kablolu hızlı şarj destekli 5100 mAh büyüklüğünde bir bataryayla birlikte geliyor.

Kamera tarafında ise Redmi Note 13 Pro 5G üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 200 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.