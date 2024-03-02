Redmi Note 13 Pro modeli ülkemizde satılmaya başlandı. Biz de bu videoda geçtiğimiz sene çok satan Redmi Note 12 Pro ile kıyaslıyoruz.
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İçindekiler
Redmi Note 13 Pro vs. Redmi Note 12 Pro | Yeni Nesilde Neler Değişti?
Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 12 Pro’nun ortak ve birbirilerine üstün olan yönlerini bu videoda görebilirsiniz.
Redmi Note 13 Pro Özellikleri
- Renk: Gece Siyahı, Orman Yeşili, Lavanta Moru
- Boyut: 161,1 x 75 x 8 mm
- Ağırlık: 188 gram
- Koruma: Gorilla Glass 5 (Ön), IP54
- Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120 Hz, 1300 nit
- İşlemci: MediaTek Helio G99 Ultra
- Grafik: Mali-G57 MC2
- Bellek: 8 GB / 12 GB (LPDDR4X)
- Depolama: 256 GB / 512 GB (UFS 2.2) + MicroSD
- Kamera: 200 MP f/1,7 OIS, 8 MP f/2,2 120 derece, 2 MP f/2,4 makro
- Ön Kamera: 16 MP f/2,4
- Video: FHD 60 fps
- Ses: Stereo hoparlör, 3,5 mm ses jakı, Dolby Atmos
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, USB 2.0
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 67 Watt (16 dk %50, 46 dk %100)
Redmi Note 12 Pro Teknik Özellikleri:
- Boyutlar: 164,2 x 76,1 x 8,1 mm
- Ağırlık: 202 gram
- Ekran: 6,67 inç AMOLED 120Hz, Dolby Vision, 1100 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G
- Grafik: Adreno 618
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 256 GB + MicroSD
- Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Video: 4K 30 fps
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video: FHD 30 fps
- Bağlantı: WiFi, Bluetooth 5.0, NFC
- Ses: Stereo, Dolby Atmos, 3,5 mm jak
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 67 Watt Turbo Şarj