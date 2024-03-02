Redmi Note 13 Pro modeli ülkemizde satılmaya başlandı. Biz de bu videoda geçtiğimiz sene çok satan Redmi Note 12 Pro ile kıyaslıyoruz.

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Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 12 Pro’nun ortak ve birbirilerine üstün olan yönlerini bu videoda görebilirsiniz.

Redmi Note 13 Pro Özellikleri

Renk: Gece Siyahı, Orman Yeşili, Lavanta Moru

Gece Siyahı, Orman Yeşili, Lavanta Moru Boyut: 161,1 x 75 x 8 mm

161,1 x 75 x 8 mm Ağırlık: 188 gram

188 gram Koruma: Gorilla Glass 5 (Ön), IP54

Gorilla Glass 5 (Ön), IP54 Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120 Hz, 1300 nit

6,67 inç FHD+ AMOLED 120 Hz, 1300 nit İşlemci: MediaTek Helio G99 Ultra

MediaTek Helio G99 Ultra Grafik: Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Bellek: 8 GB / 12 GB (LPDDR4X)

8 GB / 12 GB (LPDDR4X) Depolama: 256 GB / 512 GB (UFS 2.2) + MicroSD

256 GB / 512 GB (UFS 2.2) + MicroSD Kamera: 200 MP f/1,7 OIS, 8 MP f/2,2 120 derece, 2 MP f/2,4 makro

200 MP f/1,7 OIS, 8 MP f/2,2 120 derece, 2 MP f/2,4 makro Ön Kamera: 16 MP f/2,4

16 MP f/2,4 Video: FHD 60 fps

FHD 60 fps Ses: Stereo hoparlör, 3,5 mm ses jakı, Dolby Atmos

Stereo hoparlör, 3,5 mm ses jakı, Dolby Atmos Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, USB 2.0

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, USB 2.0 Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj: 67 Watt (16 dk %50, 46 dk %100)

Redmi Note 12 Pro Teknik Özellikleri: