Ülkemizdeki akıllı telefonların fiyatları giderek yükselmeye devam ediyor. Özellikle amiral gemisi telefonları satın almak bir hayli zorlaştı. Ancak amiral gemisi telefonların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Apple tarafında iPhone, Samsung tarafında Galaxy S24 serisi, Xiaomi tarafında Xiaomi 14 serisi ve yakın zaman da satışa çıkacak olan HONOR Magic6 Pro modelleri teknik özellikler anlamında göz dolduruyor. Peki 2024 yılında bu birbirinden güzel cihazlar alınır mı?

Amira gemisi telefon almak herkesin bütçesinin karşılayacağı bir iş değil. Bu sebeple amiral gemisi telefonları kimler almalı, kimler almamalı? Amiral gemisi telefon mu kullanmak daha iyi yoksa bütçe dahilinde olan telefonu mı kullanmak daha iyi? Bu ve bunun gibi soruların cevaplarına video içerisinde yer verdik.

Peki sizin kullandığınız telefon hangi segmentte? Telefonunuzdan memnun musunuz? Ne kadar zamandır kullanıyorsunuz? Eğer hala satılıyorsa sizin aldığınız fiyatla şuan ki fiyatı arasında nasıl farklar var? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Apple #Samsung #Xiaomi