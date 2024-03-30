Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Redmi Note 13 serisini tanıtmıştı. Bu bağlamda akıllı telefonlar ülkemizde de satışa sunulmuştu. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi, Redmi Note 13 Pro Plus yeni renk seçeneğini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Redmi Note 13 Pro Plus yeni renk seçeneği

Redmi Note 13 Pro Plus yeni renk seçeneği Mistik Gümüş olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi bu renk seçeneğini Xiaomi Fan Festivali’ne özel olarak çıkardı. Akıllı telefonu satın almak için bu linkten resmi satın alım sayfasına gidebilirsiniz.

Redmi Note 13 Pro Plus yeni renk seçeneği ile birlikte neler sunuyor?

Redmi Note 13 Pro+ 5G 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 1220×2712 piksel çözünürlükte olan ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılmış.

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 6 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 120W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Redmi Note 13 Pro+ 5G kamera tarafında üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.