Xiaomi’nin fiyat/performans serisi Redmi ailesinden Redmi Note 13 Pro incelemesiyle kaşınızdayız.

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Şık tasarımı ve 200 MP kamera ile gelen Redmi Note 13 Pro’nun detaylarını Aydoğan bu videoda aktarıyor.

Redmi Note 13 Pro Özellikleri