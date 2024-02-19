Xiaomi’nin fiyat/performans serisi Redmi ailesinden Redmi Note 13 Pro incelemesiyle kaşınızdayız.
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Redmi Note 13 Pro İncelemesi | Note 12 Pro Kadar Tutacak Mı?
Şık tasarımı ve 200 MP kamera ile gelen Redmi Note 13 Pro’nun detaylarını Aydoğan bu videoda aktarıyor.
Redmi Note 13 Pro Özellikleri
- Renk: Gece Siyahı, Orman Yeşili, Lavanta Moru
- Boyut: 161,1 x 75 x 8 mm
- Ağırlık: 188 gram
- Koruma: Gorilla Glass 5 (Ön), IP54
- Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120 Hz, 1300 nit
- İşlemci: MediaTek Helio G99 Ultra
- Grafik: Mali-G57 MC2
- Bellek: 8 GB / 12 GB (LPDDR4X)
- Depolama: 256 GB / 512 GB (UFS 2.2) + MicroSD
- Kamera: 200 MP f/1,7 OIS, 8 MP f/2,2 120 derece, 2 MP f/2,4 makro
- Ön Kamera: 16 MP f/2,4
- Video: FHD 60 fps
- Ses: Stereo hoparlör, 3,5 mm ses jakı, Dolby Atmos
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, USB 2.0
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 67 Watt (16 dk %50, 46 dk %100)