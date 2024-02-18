Şuanda Türkiye’de satışta olan en güçlü işlemcilere göz attığımızda karşımıza Apple tarafında A17 Pro işlemcisi, Android tarafında Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ve 8 Gen 3 for Galaxy, MediaTek Dimensity 9200+ ve Exynos 2400 işlemcileri çıkıyor. Peki bu işlemciler aslında ne kadar güçlü?

Bu birbirinden güçlü olan işlemcilerden hangisi daha güçlü, hangisi daha stabil performans sergiliyor ve hangisi daha az ısınıyor? Bu ve bunun gibi detayların tamamını bu videoda bulabilirsiniz. Sizin bu işlemciler arasındaki tercihiniz hangisi olurdu? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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