Redmi bir süredir yeni akıllı telefonu olacak olan Redmi Note 13 Pro+ üzerinde çalışıyordu. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefon FCC sertifikasını aldı. Detaylara bakalım.

FCC sertifikasına göre Redmi Note 13 Pro+ üç farklı varyasyon ile birlikte gelecek:

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama

Bundan önceki sızıntılarda akıllı telefonun renk seçenekleri belli olmuştu. Redmi’nin resmi olarak paylaştığı görsellere göre Redmi Note 13 Pro+ iki farklı renk seçeneğine sahip olacak:

Ayna Beyazı

Gece Yarısı Siyahı

Akıllı telefon Geekbench testinde de görüntülenmişti. Geekbench testine göre Redmi Note 13 Pro+ kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 Ultra yonga setine sahip olacak. Akıllı telefon Geekbench testinden 1122 tekli çekirdek ve 2636 çoklu çekirdek skoru aldı. Listeye göre akıllı telefon 16 GB RAM ile birlikte gelecek. Ancak bunun haricinde 8 GB RAM’e sahip bir varyant olacağı da tahmin ediliyor.

Akıllı telefon TENAA listesinde de görüntülenmişti. TENAA listesine göre Redmi Note 13 Pro+ 2.712 x 1.220 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 6.67 inç büyüklüğünde olacak ve 144hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel kullanılacak.

Hızlı şarj teknolojileri ile adından fazlasıyla söz ettiren Redmi, yeni akıllı telefonu olacak olan Redmi Note 13 Pro+’da da 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya kullanacak.

Kamera tarafında da oldukça dolu olacak olan akıllı telefon Samsung’ın 200 MP çözünürlüğündeki HP3 1/1,4 inç kamera sensörünü kullanacak. Bu kamera sensörü f/1,65 diyafram açıklığına sahip.