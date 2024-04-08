Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Note 13 HyperOS güncellemesi yayınlandı.

Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Redmi Note 13 kullanıyorsanız ve halen Redmi Note 13 HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Redmi Note 13 HyperOS ile birlikte neler sunuyor?

Redmi Note 13 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 1080×2400 piksel çözünürlükte olan ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılmış.

Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 685 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 6 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 685 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Redmi Note 13 kamera tarafında üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.