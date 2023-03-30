Xiaomi, söz verdiği gibi Redmi Note 12 4G ve Note 12C’yi akıllı telefonunu Hindistan’da piyasaya sürdü. Note 12’den başlayacak olursak cihaz 120Hz yenileme hızına sahip 6.67″ FHD + AMOLED ekrana sahip, 6GB’a kadar RAM ile en yeni Snapdragon 685 tarafından desteklenmektedir. Delik içinde 13MP ön kamerası var.

Ayrıca Telefon 7,85 mm kalınlığı ile en ince Note serisi olduğunu açıkladı. Telefon Android 13 tabanlı MIUI 14 ile beraber gelecek ek olarak 2 Android işletim sistemi güncellemesini ve 4 yıllık güvenlik güncellemelerini onayladı.

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Telefon, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro sensör ile birlikte 50MP arka kameraya sahip, yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısı var ve 33W hızlı şarj desteği ile 5000mAh pil içeriyor.

Redmi Note 12C kanadına gelecek olursak, 6,71 inç HD+ ekrana, çentik içinde 5MP selfie kamerasına, Helio G85 işlemci, 6GB’a kadar RAM’e ve 2MP derinlik sensörü ile birlikte 50MP ana kameraya sahip.

Telefon MIUI 13’lü Android 12 ile beraber gelecek, lekelenmeye ve parmak izine dayanıklı hale getiren dokulu bir arka yüze sahip desenlere sahip. Arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahiptir ve 10W şarjlı 5000mAh pil kapasitesine sahip.

Redmi Note 12 teknik özellikleri

120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç FHD+ (1080×2400 piksel) Super AMOLED ekran, 1200 nit en yüksek parlaklık, Corning Gorilla Glass 3 koruma

Adreno 610 GPU ile 2.6GHz’e Kadar Sekiz Çekirdekli Snapdragon 685 6nm Mobil Platform

64GB / 128GB UFS 2.2 dahili depolama ile 6GB LPDDR4X RAM, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

MIUI 14 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano + microSD)

Samsung JN1 sensörlü, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, Omnivision OV08D sensörlü, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera, LED flaş

f/2.45 diyafram açıklığına sahip 13MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

3,5 mm ses girişi

Boyutlar: 165.66×75.96×7.85mm; Ağırlık: 183.5g

Toza ve Sıçramaya dayanıklı (IP53)

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB Type-C

33W hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh (tipik) pil

Redmi 12C teknik özellikleri

6,71 inç (1650 x 720 piksel) HD+ 20,6:9 en boy oranlı ekran

Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G85 12nm işlemci (Çift 2GHz Cortex-A75 + Hexa 2GHz 6x Cortex-A55 CPU) ve 1000MHz’e kadar ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU

64GB eMMC 5.1 dahili depolama ile 4GB LPDDR4X RAM, 128GB eMMC 5.1 dahili depolama ile 6GB LPDDR4X RAM, microSD ile 512GB’a kadar genişletilebilir bellek

MIUI 13 ile Android 12

Çift SIM (nano + nano + microSD)

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka birincil kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü

5MP ön kamera

Arkaya monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses girişi, FM Radyo

Toza ve Sıçramaya dayanıklı (IP52)

Boyutlar: 168,76×76,41×8,77mm; Ağırlık: 192g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, mikro USB bağlantı noktası

10W şarj ile 5000mAh (tipik) pil