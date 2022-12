Redmi, şu anda Çin’e özel olan Note 12 serisini Ekim ayında tanıttı. Redmi’nin Hindistan kolu bugün Note 12 serisinin Hindistan’da yakında piyasaya çıkacağını duyurdu.

Redmi Note 12 serisi dört akıllı telefondan oluşuyor: Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ ve Redmi Note 12 Discovery.

Redmi’nin paylaştığı görsele bakılırsa, Çinli markanın Hindistan’a üç Redmi Note 12 akıllı telefon getireceği görülüyor.

The legacy is about to get 12 🆃🅸🅼🅴🆂 𝚋𝚒𝚐𝚐𝚎𝚛, 𝚏𝚊𝚜𝚝𝚎𝚛, 𝚊𝚗𝚍 𝚂𝚄𝙿𝙴𝚁 amazing with the most noteworthy phone of the year. ♥️

The #RedmiNote12 5G series is not just a note it's the #SuperNote. 🤩

Get Notified: https://t.co/bSN7VljgxA pic.twitter.com/xDCmTKZwgU

— Redmi India (@RedmiIndia) December 7, 2022