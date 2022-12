Xiaomi, Temmuz 2013’te bir bütçe akıllı telefon serisi olarak Redmi’yi duyurdu. 2019’da ise giriş seviyesi ve orta sınıf cihazlarla ayrı bir alt marka haline getirdi. Redmi ve Poco telefonlar Hindistan’da son derece popüler ve ülkenin akıllı telefon pazarının büyük bir bölümünü kaplıyorlar. Redmi’nin sevkiyat rakamları da bunu destekler nitelikte.

Şirket, 2014 yılında Redmi Note 4G akıllı telefonun piyasaya sürülmesinden bu yana Hindistan’da 72 milyon Redmi Note serisi telefon sevk ettiğini duyurdu.

