Xiaomi, Temmuz 2013’te bir bütçe akıllı telefon serisi olarak Redmi’yi duyurdu. 2019’da ise giriş seviyesi ve orta sınıf cihazlarla ayrı bir alt marka haline getirdi. Redmi ve Poco telefonlar Hindistan’da son derece popüler ve ülkenin akıllı telefon pazarının büyük bir bölümünü kaplıyorlar. Redmi’nin sevkiyat rakamları da bunu destekler nitelikte.

Şirket, 2014 yılında Redmi Note 4G akıllı telefonun piyasaya sürülmesinden bu yana Hindistan’da 72 milyon Redmi Note serisi telefon sevk ettiğini duyurdu.

Always believe something wonderful is about to happen & 🅸🆃 🅳🅸🅳! A 🅱🅸🅶 thank you to 72 Million of you and everyone who made this possible. There is #NoMiWithoutYou and we wouldn't want it any other way!❤️ We're #𝓙𝓾𝓼𝓽𝓖𝓮𝓽𝓽𝓲𝓷𝓰𝓢𝓽𝓪𝓻𝓽𝓮𝓭… pic.twitter.com/3XGGj9kSwp — Redmi India (@RedmiIndia) December 5, 2022

Redmi Note telefonların Hindistan pazarında oldukça iyi performans gösterdiği aşikar. Geçen yıl, marka dünya çapında 240 milyondan fazla Redmi Note akıllı telefon sattığını duyurdu. Markanın başarısı, perakende ağının hızla genişlemesine bağlanıyor. Yalnızca Hindistan’da 3.000 mağazası ve servis merkezi bulunmaktadır.

Bunu kutlamak için Xiaomi, Redmi Note 11 ve Redmi Note 11S fiyatlarını 1500 Rs kadar düşürdü. Redmi Note 11S, 6GB RAM ve 64GB depolama varyantı için 15.999 Rs’den (normal fiyat 16.499 Rs) satın alınabilir. Redmi Note 11, 4 GB RAM ve 64 GB depolama sürümü için 12.999 Rs (önceden 13.499 Rs) başlangıç ​​fiyatıyla sunuluyor.