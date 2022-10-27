Redmi, söz verdiği gibi Çin’deki bir etkinlikte Redmi Note 12 Pro ve Note 12 Pro+ akıllı telefonlarını duyurdu. Telefonların özellikleri arasında Dolby Vision desteği, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1920Hz Yüksek Frekanslı PWM Karartma ve 2,9 mm ultra dar alt çerçeveye sahip 6,67 inç FHD+ OLED ekrana sahip.

Cihazlar, 12GB’a kadar RAM ile Dimensity 1080 işlemci ile gelen ilk telefon olup, 3000mm² VC sıvı soğutma ısı dağılımına sahiptir. Redmi Note 12 Pro, OIS özellikli 50MP Sony IMX766 sensörü bulunuyor ve Note 12 Pro+, 200MP 1/1,4 inç Samsung HMX sensöre ve 16’sı 1 arada piksel gruplamalı 2,24μm’ye sahip ilk telefondur. Ayrıca OIS ve 7P lense sahiptir. Bunların 8MP ultra geniş kamerası ve 2MP makro kamerası var.

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Telefonlar ayrıca 5000mAh pil kapasitesine sahip. Note 12 Pro, 15 dakikada %50’ye kadar ve 46 dakikada %100’e kadar şarj edebilen 67W hızlı şarj özelliğine sahiptir. Note 12 Pro+, 120W GaN şarj cihazı ile 19 dakikada %100’e kadar şarj edebilen 120W hızlı şarj ve Surging P1 çipine sahiptir.

Ek olarak Redmi Note 12 Discovery Edition, 9 dakikada %100’e kadar şarj edebilen 210W şarjlı 4300mAh bataryaya sahiptir ve QC3+ / PD2.0 / PD3.0 hızlı şarjı destekleyen 210W çift 10.5A GaN şarj cihazı ile birlikte gelir. Diğer özellikler Redmi Note 12 Pro+ ile aynıdır.

Bu kadar yüksek güçlü hızlı şarj elde etmek için akıllı telefonun, pil hücresinin, şarj cihazının ve hatta hızlı şarj kablosunun tasarımı tamamen yenilendi. Üç adet 100W hızlı şarj çipi kullanılmış ve kanatlı bir düzende dağıtılarak ısı üretimi azaltılmış ve yüksek güçlü hızlı şarj süresi en üst düzeye çıkarılmıştır.

10C çift hücreli pil kullanır ve yeni bir üretim süreci kullanılarak üretilen optimize edilmiş yapısal tasarım ve malzemelere sahiptir.

Tüm modeller cam arka yüzeye sahiptir. Çinli aktör Wang Yibo’nun adını taşıyan özel bir Note 12 Pro+ Yibo Limited Racing Edition bulunmaktadır. Yeşil renkte olan bu modelin arka camının altında, 1 milyon mikro grafik ve 1 milyon mikro lens ile hassas bir şekilde hizalanmış gelişmiş holografik levitasyon tekniği kullanan ve 3D efektini daha gerçekçi ve belirgin hale getiren RACING markası bulunuyor.

Redmi Note 12 Pro ayrıca, 900 bin kum desenini ve 1632 farklı boyuttaki haleyi 4 katmanlı kaplama altında sorunsuz bir şekilde entegre etmek için nano düzeyde derinlik işleme kullanan, gerçeklik ve illüzyon seviyelerini harmanlayan rüya gibi bir doku sunan yeni bir mor renkte geliyor.

İçindekiler Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik

Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik

Redmi Note 12 Pro, 6GB + 128GB 234 Dolar, 8GB + 128GB için 248 Dolar, 8GB + 256GB için 276 Dolar, ve 12GB + 256GB modeli için 203 Dolar olarak fiyatlandırılmıştır.

Redmi Note 12 Pro+, 8GB + 256GB 203 Dolar ve 12GB + 256GB modeli için 331 Dolar olarak fiyatlandırılmıştır.

Redmi Note 12 Discovery Edition, tek 8GB + 256GB modeli için 2399 yuan (331 ABD Doları / yaklaşık 27.330 Rs.) olarak fiyatlandırılmıştır. Bu telefonlar 31 Ekim’den itibaren satışa sunulacak. Küresel dağıtım hakkında henüz bir ayrıntı yok.