Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği, 2024 yılından itibaren tüm akıllı telefonlarda tek tip USB-Type C şarj girişi kullanılması kararını aldı. Uzun süredir iPhone’larında Lightning girişi kullanan Apple, bu karar yüzünden telefonlarında değişikliğe gidecek şirketlerden biri. Birçok farklı haber çıksa da şirket, cihazlarını Avrupa’da satmak için USB-Type C girişine geçmeli. Görünüşe göre firmanın gelecekteki serisi iPhone 15, Avrupa varyantları adına Type C kullanacak.

iPhone 15, Avrupa İçin USB-Type C Kullanacak

Telefonların yeni girişi bir yana dursun, yaklaşan iPhone’ları çevreleyen pek çok spekülasyon var. Örneğin, Apple’ın Pro Max varyantından kurtulmayı planladığı bildiriliyor. Şirket bunu bir iPhone 15 Ultra modeli ile değiştirebilir. Bugün çıkan haberler ise Apple’ın yeni cihazlarında Lightning kullanacağı fakat Avrupa için Type C girişine sahip modeller üreteceğini iddia etti. Amerikan teknoloji devi bu spekülasyonu henüz ne doğruladı ne de yalanladı. Ancak Apple’ın ürünleri için Lightning girişini çok önemsediğini biliyoruz. Şirket ikonik şarj tipini korumak adına bu hamleyi yapabilir.

Kullanıcıların bazıları da yeni karara karşı duruyor. Ancak şirket Avrupa pazarında yasaklanmaktan kaçınmak istiyorsa USB-C portuna geçmek zorunda kalacak. Apple’ın pazarlama müdürü Greg Joswaik Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada şirketin AB’nin kararına uymaktan başka çaresi olmadığını söyledi.

Joswaik, “Açıkçası uymak zorundayız, başka seçeneğimiz yok” dedi. Ayrıca, AB’nin daha öncesinde Apple’ı iPhone’larda mikro USB bağlantı noktalarına sahip olmaya çağırdığını belirtti. Ayrıca, üst düzey yönetici USB type-C’ye geçmenin çok fazla e-atık yaratacağına inanıyor. Şirketin de yönetici ile aynı fikirde olduğunu düşünürsek, USB-C’li iPhone’lar küresel olarak piyasaya sürülmeyebilir. Joswaik, röportajı yapan kişinin Apple’ın USB type-C’li iPhone’ları tüm pazarlarda sunup sunmayacağını sorması üzerine herhangi yorum yapmadı. Bu, Apple’ın USB type-C portlu iPhone’ları özellikle sadece Avrupa pazarlarına getirebileceğine dair önemli bir işaret olabilir. Ayrıca bu, yalnızca ABD’de eSIM’li modellerin satılmasına benzer bir durum teşkil ediyor. Neden olmasın ? Gelişmeler için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: