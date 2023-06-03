Redmi Note 12 5G kullanıcıları için sevindirici bir haber geldi. Xiaomi’nin popüler cihazına uzun zamandır beklenen Android 13 güncellemesi yayınlandı. İşte beraberinde getirdiği yenilikler.

Redmi Note 12 serisi piyasaya çıktığından beri oldukça ilgi görmüştü. Uygun fiyatlı fakat ilgi çekici özellikleriyle dikkat çeken cihaz şimdiye kadar Android 12 işletim sistemine dayalı MIUI 14 arayüzünü kullanıyordu.

Şimdi ise Android 13 güncellemesi, Mayıs 2023 güvenlik yaması ve MIUI 14 arayüzünde çeşitli iyileştirmeler Redmi Note 12 5G için kullanıma sunuldu.

Redmi Note 12 5G için yayınlanan Android 13 güncellemesi performans, pil ömrü ve genel sistem kararlılığında önemli iyileştirmeler vadediyor. Güncelleme şu an kullanıcılara sunuldu ve MIUI-V14.0.2.0.TMQEUXM ile MIUI-V14.0.3.0.TMQMIXM sürüm numaralarına sahip.

Güncelleme kayıtlarına göre Xiaomi, Mayıs 2023 güvenlik güncellemesiyle birlikte Android 13’ün stabil sürümünü, optimizasyonları ve performans geliştirmelerini Redmi Note 12 5G’ye de getirmiş oldu.

Kullanıcılar uzun zamandır Android 13 ve stabilite güncellemelerini bekliyordu. Bu güncellemeyi alan Redmi Note 12 5G sahipleri artık cihazlarından daha yüksek performans ve daha uzun pil ömrü elde edebilecek.

Peki, MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi’nin düzenlediği etkinlik sayesinde, yeni arayüzün önemli özelliklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Artık sistem izin vermediği için kaldıramadığınız temel uygulamaların birçoğunu silebileceksiniz. Ayrıca, Xiaomi’nin foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, özellikle çok oyunculu oyunlar gibi uygulamaların çalışmasını hafifleten ve üçüncü parti uygulamaların enerji tüketimini yüzde 22 oranında azaltan bir yenilik sunuluyor.

Şirket, sistem performansının önemli ölçüde geliştirildiğini iddia ediyor. Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında artırılırken, enerji tüketiminde yüzde 16’lık bir iyileştirme sağlanıyor. MIUI 14’ün bir önceki sürüme göre yüzde 23 daha az alan kapladığı da belirtiliyor.

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MIUI 14, eski sürümlere göre daha hızlı, daha kararlı ve daha az alan kaplayan bir arayüz sunuyor. Bu yeniliklerin özellikle Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellere odaklandığına dikkat çekmek önemlidir.

Yeni “süper simgeler” adı verilen bir özellik de MIUI 14 ile birlikte geliyor. Bu özellik sayesinde ana ekrana farklı semboller ekleyerek daha canlı bir tema oluşturmak mümkün hale geliyor.

Xiaomi’nin Redmi Note 12 5G modeli için MIUI 14 güncellemesini sunması, kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşamasına olanak sağlayacak. Bu güncellemeyle birlikte, bütçe dostu Xiaomi modelleri de daha güçlü ve etkileyici özelliklere kavuşacak.