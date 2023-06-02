Nothing, telefon endüstrisi için bir dönüm noktası olan Phone (2)’nin yaklaşmakta olan ikinci nesil ürününde daha düşük bir karbon ayak izi elde ettiğini ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru önemli bir adım attığını iddia ediyor. Bu akıllı telefon, yeni teknoloji hakkında düşünme şeklimizi yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır. İşte Phone (2)’nin kilometre taşları.

Phone (2)’nin göze çarpan başarılarından biri, azaltılmış karbon ayak izidir. Tanınmış bir denetim, doğrulama, test ve belgelendirme şirketi olan SGS tarafından onaylanan Phone (2)’nin karbon ayak izi, selefi Phone (1)’den 5 kg daha düşük, etkileyici bir şekilde 53,45 kg’dır. Bu başarı, toplamda 4700 mAh pil kapasitesi (200 mAh’lik bir artış) ve Telefon (1)’den 0,15 inç daha büyük bir ekrana sahip olması gibi genel performans artışıyla birlikte daha da dikkat çekicidir.

Phone (2), sürdürülebilir malzeme kullanımında da ilerleme kaydetmektedir. Üç kat daha fazla geri dönüştürülmüş veya biyo-esaslı parçalarla birlikte, çevreye duyarlı üretim için yeni bir standart belirlemektedir. Cihazın dokuz devre kartında %100 geri dönüştürülmüş kalay, ana devre kartında %100 geri dönüştürülmüş bakır folyo ve 28 çelik damgalama parçasının tamamında %90’ın üzerinde geri dönüştürülmüş çelik bulunmaktadır. Ayrıca, plastik bileşenlerin %80’i sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmekte ve bu da çevresel etkisini daha da azaltmaktadır.

Phone (2), israfı en aza indirme taahhüdüne uygun olarak, tamamen plastik içermeyen bir kutudan çıkarma deneyimi sunmaktadır. Orman Yönetim Konseyi (FSC) tarafından onaylanan ambalaj, %60’ın üzerinde geri dönüştürülmüş elyaftan oluşmaktadır ve şirketin sorumlu kaynak kullanımına olan bağlılığını yansıtmaktadır.

Ayrıca, Nothing Phone (2) yenilenebilir enerjiyi benimsemektedir. Cihazın üretiminden sorumlu son montaj tesisleri, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltan ve üretim süreci boyunca karbon emisyonlarını en aza indiren %100 yenilenebilir enerji ile çalışmaktadır. Ayrıca, telefonun orta çerçevesini oluşturmak için %100 yenilenebilir enerji kullanılarak üretilmiş %100 geri dönüştürülmüş alüminyum kullanılmaktadır.

Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada işbirliğinin önemini kimse kabul etmez. Nothing, Aluminium Stewardship Initiative ve Initiative for Responsible Mining Assurance gibi sektör liderleriyle ortaklık kurarak, akıllı telefon endüstrisinde daha sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesine aktif olarak katılmaktadır.

Phone (2), sürdürülebilirlik çalışmalarına ek olarak, genişletilmiş bir yazılım destek sistemi sunmaktadır. Kullanıcılar, cihazlarının uzun süre işlevsel ve güvenli kalmasını sağlayan üç yıllık Android güncellemelerinin ve dört yıllık güvenlik güncellemelerinin keyfini çıkarabilirler.

Nothing Phone (2)Nothing Phone (2) Her Şeyi ile Büyüleyecek!

Nothing Phone (2), daha sürdürülebilir bir akıllı telefon endüstrisi vizyonunu gerçeğe dönüştürmektedir. Nothing, karbon ayak izini azaltmak, geri dönüştürülmüş ve biyo-esaslı malzemeleri kullanmak, plastik içermeyen ambalajları benimsemek, yenilenebilir enerjiyi benimsemek ve ortaklıkları teşvik etmek gibi adımlarla daha yeşil bir geleceğe doğru öncülük etmektedir. Şirket, yenilik yapmaya ve yeni ürünler yaratmaya devam ederken, kullanıcıların gururla sahip olabilecekleri cihazlar üretmeye kendini adamış görünmektedir ve açıkçası bu oldukça etkileyicidir. Telefonun piyasaya çıkması Temmuz ayında planlanmaktadır.