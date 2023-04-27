Xiaomi’nin MIUI 14’ünün kullanıma sunulması oldukça yavaş oldu ve şirket, Çin’dekiler de dahil olmak üzere (örneğin Oppo) çoğu büyük OEM’in gerisinde kaldı. Şirket kısa süre önce Redmi Note 10S telefonları için Android 13’lü MIUI 14 güncellemesini yayınladı. Güncelleme başta Türkiye olmak üzere, Hindistan ve diğer pazarlar içinde indirilmeye hazır durumda.

MIUI 14 yeni özellikler ve yükseltmeler getiriyor

MIUI’nin resmi hesabına göre, Redmi Note 10S için MIUI 14 güncellemesi artık kullanıcılar için kullanıma sunuluyor. Şirket, yazılımın ülkedeki tüm birimlere sunulacağını belirtti. Ancak, dağıtımın tamamlanması birkaç gün sürebilir. Belirtildiği gibi, güncelleme Android 13 tabanlı. Bunu belirtiyoruz çünkü Redmi ayrıca MIUI 14’ün Android 12 tabanlı yapılarını da kullanıma sunuyor.

İlginizi çekebilir: General Mobile GM 23 İle PUBG Mobile Testi! | MediaTek Helio G37

Şirket, Redmi Note 10S için MIUI 14 güncellemesinin V14.0.2.0.TKLINXM ürün yazılımı sürümünü tasşıyor. Yazılım 3,2 GB boyutunda. Güncelleme aynı zamanda Mart 2023 Android güvenlik yamasını içeriyor ve birkaç yeni özellik getiriyor.

Redmi Note 12S MIUI 14 Güncellemesi Değişiklik Günlüğü

Android 13 tabanlı kararlı MIUI

Android Güvenlik Yaması Mart 2023’e güncellendi. Artırılmış sistem güvenliği.

(Daha fazla özellik ve iyileştirme)

Hatırlamak gerekirse, Redmi Note 10S akıllı telefon Xiaomi tarafından 2021 yılında piyasaya sürülmüştü. Cihaz, Full HD+ çözünürlüğe, Corning Gorilla Glass 3 korumasına ve 409 PPI piksel yoğunluğuna sahip 6,43 inç AMOLED ekrana sahip. Telefon Mali-G76 MC4 GPU ile eşleştirilmiş sekiz çekirdekli bir Helio G95 işlemci ile beraber geliyor. Ayrıca 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip.

El cihazı dörtlü kamera kurulumuna sahip. Kamera modülü 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş lens ve bir çift 2MP derinlik ve makro kamera birimi içeriyor. Cihazın ön tarafında f/2.5 diyafram açıklığına sahip 13MP’lik bir kamera bulunuyor. El cihazında 33W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil bulunuyor. Cihazın sunduğu diğer önemli özellikler arasında yana monte edilmiş parmak izi sensörü, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v5.1, GPS, FM Radyo, 3.5 mm ses jakı, 4G VoLTE, IP53 derecesi ve stereo hoparlör kurulumu yer alıyor.