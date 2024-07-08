Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası Redmi, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran K70 serisinin son modeli olan Redmi K70 Ultra’yı tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak heyecan burada bitmiyor. Şirketin Ağustos veya Eylül ayında Redmi Note 14 serisi akıllı telefonlarını ve Kasım ayında ise Redmi K80 serisini duyurması bekleniyor. Son raporlar, Redmi K80 ve K80 Pro modellerinin detaylarını ortaya koyuyor.

İçindekiler Redmi K80 özellikleri ile karşımızda

Redmi K80 özellikleri ile karşımızda

Tipster Smart Pikachu’nun Weibo’da paylaştığı bilgilere göre, Redmi K80 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile güçlendirilecek ve önemli tasarım iyileştirmeleri sunacak. K80 serisinin yeni parlak bir malzeme ve kompozit cam kullanacağı, hatta seramik malzemenin de değerlendirileceği belirtiliyor. Kamera modülünün sol üst köşeye taşınması gibi tasarım değişiklikleri de gündemde.

Daha önce aynı kaynaktan gelen bilgilere göre, K80 serisi de tıpkı K70 serisi gibi bir Champion Edition modeline sahip olacak. Bu özel modelin, performans ve tasarım açısından daha da iddialı özellikler sunması bekleniyor.

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Redmi K80 ve K80 Pro’nun IMEI veritabanı listeleri, bu cihazların sırasıyla 24122RKC7C ve 24127RK2CC model numaralarına sahip olduğunu ortaya koydu. Redmi K80’in Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine, K80 Pro’nun ise Snapdragon 8 Gen 4 yonga setine sahip olması bekleniyor. Ayrıca, K80 Pro’nun ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısıyla donatılmış 2K çözünürlüklü düz bir ekran sunacağı belirtiliyor. Kamera özellikleri arasında 50 megapiksel birincil kamera ve 3x optik yakınlaştırmaya sahip bir telefoto kamera yer alacak. Cihazın 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.500mAh pil ile gelmesi bekleniyor.

Şu anda Redmi K80’in özellikleri hakkında somut bir bilgi bulunmamakla birlikte, iki cihazın da 2025 yılında global pazarda Poco F7 ve F7 Pro olarak yeniden markalanabileceği tahmin ediliyor. Bu strateji, Xiaomi’nin global pazarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayabilir.