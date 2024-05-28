Redmi K80 Pro özellikleri hakkında yeni sızıntılar geldi. Redmi’nin K serilerinin genelde diğer ülkelerde POCO adıyla satışa sunulduğunu biliyoruz. Redmi K70 serisi de POCO F6 serisi ile büyük benzerlikler taşıyordu. Şimdi de yeni Redmi K80 serisi hakkında bilgiler geldi. POCO F7 ile platform kardeşi olması beklenen yeni Redmi telefon modelleri, güçlü özellikleri ile amiral gemilerine taş çıkaracak.

Redmi K80 Pro Özellikleri Dehşet: Amiral Gemilerinin Şansı Yok

Redmi, teknoloji dünyasını sarsacak yeni modelleriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin önceki Redmi K70 serisi, Dimensity 8300, Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleriyle donatılmış Redmi K70e, K70 ve K70 Pro modellerinden oluşuyordu.

Ayrıca, Temmuz ayında Çin’de tanıtılması beklenen Dimensity 9300 Plus çipsetli Redmi K70 Ultra modeli de bu seriye katılacak. Redmi’nin bu lansmandan sonra, yılın son çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan Redmi Note 14 serisi ve Redmi K80 Pro modellerine odaklanacağı tahmin ediliyor.

Yaklaşmakta olan Redmi K80 Pro’nun özellikleri hakkında bazı bilgiler sızdırıldı. Digital Chat Station (DCS) tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu cihaz Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti, 5,500mAh batarya ve 2K çözünürlük sunan 120Hz yenileme hızına sahip düz bir OLED ekran ile donatılacak. Kasım ayında Çin’de piyasaya sürülmesi beklenen bu modelin RAM, depolama ve kamera konfigürasyonları hakkında ise henüz detaylı bilgi bulunmuyor.

Standart Redmi K80 modelinin de Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile geleceği ve 2K çözünürlük ile 120Hz yenileme hızını destekleyen düz bir OLED ekran sunacağı bildiriliyor. Redmi K80 Pro modelinin, K70 Pro’da olduğu gibi, bir telefoto kameraya sahip olacağı öngörülüyor. Ancak, standart K80 modelinin telefoto kameraya sahip olup olmayacağı henüz belli değil. Ayrıca, her iki modelin de yeni bir arka cam tasarımı ile geleceği belirtiliyor.

Redmi’nin bir diğer dikkat çekici modeli ise Redmi Note 14 Pro olacak. Yakın zamanda ortaya çıkan raporlara göre, Note 14 Pro, 1.5K çözünürlük sunan bir AMOLED ekrana, Snapdragon 7s Gen 3 yonga setine ve 5,000mAh bataryaya sahip olacak. Bu özellikler, Note 14 Pro’yu kullanıcılar için oldukça cazip bir seçenek haline getirebilir.

Redmi’nin yeni modelleri, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak güçlü donanımlarla geliyor. K70 serisi ve yaklaşmakta olan Redmi K80 Pro modeli, özellikle yüksek performans arayan teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Redmi Note 14 Pro ise, orta segmentte güçlü özellikler sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.

Sonuç olarak, Redmi cephesinin 2024 yılına damga vurması beklenen yeni cihazları, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Hem donanım hem de tasarım açısından iddialı olan bu modeller, piyasaya çıktıklarında büyük ilgi görecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi’nin yeni canavarları nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!