Xiaomi‘nin alt markası Redmi, Snapdragon 8s Gen 3 işlemci destekli ve adından sıkça söz ettiren Redmi Turbo 3 amiral gemisi katil akıllı telefonunu Çin’de piyasaya sürdükten sonra, şimdi de gözlerini yeni bir performans canavarına çevirdi. O da Redmi K70 Ultra.

Redmi Turbo 3’ün aksine, Redmi K70 Ultra’nın MediaTek’in amiral gemisi işlemcisine sahip olacağı konuşuluyor. Kaynaklara göre, Redmi K70 Ultra, ilk kez Kasım 2023’te tanıtılan ve Dimensity 9300’un güçlendirilmiş versiyonu olan Dimensity 9300+ yonga setini içerecek. Bu yeni çipin, ilerleyen dönemde gelecek olan Vivo X100s ve X100s Pro modellerinde de yer alması bekleniyor. Redmi K70 Ultra’nın Çin pazarına Mayıs ayında sunulması planlanıyor.

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Rapora göre, cihazın kamera özellikleri de dikkat çekici. Ana kamera 50 megapiksel olacak ve ultra geniş açılı kamera ile makro kamera gibi diğer kamera sensörlerine de sahip olacak. Ekranın, görsel ve oyun deneyimini üst seviyeye taşıması bekleniyor; özel grafik yongalarıyla desteklenen 1,5K çözünürlüklü bir OLED ekranla geleceği ifade ediliyor.

Redmi K70 Ultra’nın hızlı şarj özelliği de dikkat çekiyor. Telefonun 120W hızlı şarj desteği sunması, kullanıcıların kısa sürede şarj sorunlarından kurtulmasını sağlayacak. Ayrıca, cam arkalı metal çerçeve ve 24 GB’a kadar RAM ile 1 TB depolama seçeneklerinin sunulması bekleniyor. Telefonun güç ihtiyacını karşılamak için 5.500mAh’lik bir bataryaya sahip olması planlanıyor.

Redmi K70 Ultra’nın Çin pazarında satışa sunulacağı belirtilirken, küresel pazarlara yönelik Xiaomi’nin 14T Pro modelinin de bazı ekstra özelliklerle birlikte gelmesi bekleniyor. Bu özelliklerin neler olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.