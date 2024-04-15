Huawei Pura 70 serisi bugün erken saatlerde doğrulandı ve yeni canavarların Huawei P70 serisi yerine geleceği kesinleşmiş oldu. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station (DCS), Huawei Pura serisinin yeni modelleri hakkında bilgi verdi.

İçindekiler Huawei Pura 70 Serisi Huawei P70 Serisi Yerine Geliyor

Huawei Pura 70 Serisi Huawei P70 Serisi Yerine Geliyor

Bugün erken saatlerinde, Huawei’nin Pura serisinin dört yeni modelle genişleyeceği bilgisi geldi. Bu modeller Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra olarak adlandırıldı.

Gelen son sızıntılara göre, Pura 70’in 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Bu model, Buz Kristali Mavisi, Tüy Siyahı, Kar Beyazı ve Sakura Gül Kırmızısı olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunulacak.

Pro modeli, Kar Beyazı, Roland Moru ve Tüy Siyahı renk seçnekleriyle gelirken, depolama seçenekleri 512 GB ve 1 TB’a kadar çıkıyor.

Pro+ modelinde ise 512 GB veya 1 TB depolama alanıyla beraber 16 GB RAM bulunacak. Bu modelde Açık Gümüş, Tel Beyazı ve Hayalet Siyah gibi renk seçenekleri sunulacak.

Sızıntı, özel bir “Lezhen Sürümü”nden bahsediyor ancak bu versiyonun özellikleri veya tasarımı hakkında herhangi bir ayrıntı vermiyor. Bu büyük ihtimalle Çin’e özel olacak. Bu cihaz Huawei Pura 70 Art modeli de olabilir.

Son olarak, Pura 70 Ultra modeli, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacak. Bu modelde seramik beyazı ve seramik siyahı olmak üzere iki renk seçeneği bulunacak.

Sızıntı ayrıca, Huawei Pura 70 serisinin çevrimdışı kanallardan satın alınabileceğini gösteriyor. Resmi lansmanın yakın olduğu düşünüldüğünde, Pura 70 serisinin özellikleri, fiyatı ve bulunabilirliği hakkında daha fazla ayrıntının yakında ortaya çıkması bekleniyor.

Huawei’nin resmi duyuru videosu, Pura 70 serisinde üçgen bir kamera adasının yer aldığını gösteriyor. Bu tasarım, daha önceki sızıntılarla uyumlu olarak “bir büyük, iki küçük” kamera ve bir LED flaş kombinasyonunu içerecek gibi görünüyor.

Huawei’nin Pura 70 serisinin yakında tanıtılmasıyla, kullanıcılar yeni modellerin özelliklerini ve fiyatlarını merakla beklemeye devam ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin yeni canavarları nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!