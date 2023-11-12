Redmi cephesinin yaklaşan Redmi K70 serisi, tasarımıyla dikkat çekiyor. Şematikler ve render görüntülerinin ardından şimdi Redmi K70 ve K70 Pro’nun yeni görüntüleri Weibo’da ortaya çıktı. Bu yeni görseller, serinin tasarımına ilişkin ipuçları sunuyor.

İçindekiler Redmi K70 Serisinin Heyecan Veren Tasarımı Ortaya Çıktı

Redmi K70 Serisinin Heyecan Veren Tasarımı Ortaya Çıktı

Redmi K70 ve K70 Pro benzer bir tasarıma sahip olacak gibi görünüyor. Görselde, beyaz renkteki Redmi K70 modeli ve LED flaşlı üçlü kamera dizilimi göze çarpıyor. Telefonun kenarları parlak ve metalik bir çerçeveye sahip olacak.

K70 Pro’nun siyah versiyonunda ise 50 megapiksel birincil kamera özellikle dikkat çekiyor. Üst kenarda bir mikrofon, bir IR sensörü ve bir hoparlör ızgarası bulunuyor. Alt tarafta ise bir hoparlör ızgarası, bir USB-C portu, bir mikrofon ve bir SIM yuvası yer alıyor.

Redmi K70 ve K70 Pro’nun donanım açısından iddialı olduğu da gelen bilgiler arasında. K70, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahipken, K70 Pro’nun daha güçlü Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geleceği belirtiliyor. Ayrıca, serinin bütçe dostu Redmi K70e modeli Dimensity 8300 yonga seti ile donatılacak.

Her iki model de düz bir tasarımlı OLED ekrana sahip olacak. K70, 1.5K çözünürlük sunarken, Pro varyantının 2K çözünürlükle geleceği tahmin ediliyor.

K70 serisinin işletim sistemi olarak Android 14 tabanlı HyperOS ile geleceği ifade ediliyor. Ayrıca, K70’de 120W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000mAh batarya bulunacakken, K70 Pro 120W hızlı şarj özelliğine sahip daha büyük bir 5.120mAh bataryayla gelecek. K70e ise 90W şarjlı 5.500mAh batarya ile dikkat çekecek.

Redmi’nin yeni serisinin Kasım ayı sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu telefonlar, tasarım ve özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi’nin yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!