Teknoloji dünyasının heyecanla beklediği OnePlus 12 lansman tarihi yaklaşıyor. Geçtiğimiz aylarda, OnePlus 12’nin çeşitli sertifikalar aldığını görmüştük. Şimdi ise yeni canavar, TDRA ve EEC sertifika web sitelerinde görüldü. Tanıtım adım adım yaklaşıyor.

İçindekiler OnePlus 12 Tanıtımı İçin Geri Sayım Başladı

OnePlus 12 Tanıtımı İçin Geri Sayım Başladı

OnePlus 12, BAE’deki TDRA sertifikasyonunda CPH2581 model numarasıyla listelenmiş durumda. Aynı model numarası, Rusya’nın EEC sertifikasyon web sitesinde de bulunuyor.

Bu sertifikalar, OnePlus 12’nin ilgili ülkelerde piyasaya sürüleceğini ve yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşacağını gösteriyor.

OnePlus, bu yeni modelin bazı önemli özelliklerini zaten doğruladı. Cihaz, güçlü bir performans sunmak için Snapdragon 8 Gen 3 işlemci tarafından desteklenecek.

Ayrıca, 2K çözünürlüğe sahip, hızlı bir 120Hz yenileme hızı sunan ve 2.600 nit parlaklığa ulaşabilen etkileyici bir 6,8 inç BOE X1 panele sahip olacak. Bu panel telefon dünyasını kökten değiştirecek gibi görünüyor.

OnePlus 12’nin kamera yetenekleri de etkileyici. Telefon, Sony LYT 808 ana kamera sensörüne sahip olacak ve aynı zamanda OIS özellikli 64MP telefoto ünitesine sahip olacağı söyleniyor.

Ayrıca, OPPO ve Hasselblad işbirliği ile geliştirilen HyperTone kamera sistemi, fotoğrafçılık deneyimini zenginleştirecek. OnePlus’lar genelde kamera konusunda eleştirilirken, bu nesilde marka rakiplerini tokatlayacak gibi.

Önceki sızıntı ve söylentilere göre, OnePlus’ın yeni amiral gemisi tasarım açısından selefiyle benzerlik gösterecek gibi görünüyor. Bir 3C sertifikasyon listesi, telefonun 100W hızlı kablolu şarj desteği sunacağını ortaya çıkarırken, Geekbench veritabanı da 16GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile geleceğini işaret ediyor.

OnePlus hayranlarının ve teknoloji meraklılarının bu yeni amiral gemisini bekleyişi sürerken, OnePlus 12’nin ne gibi sürprizlerle geleceğini ve piyasaya sürülme tarihini dört gözle beklemeye devam ediyoruz.

Teknoloji dünyasında bu heyecan verici gelişmeyi bizler de yakından takip etmeye devam edeceğiz.

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peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni canavar neler getirecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!