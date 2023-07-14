Redmi dediğimiz zaman aklımıza hemen orta segment veya giriş segment akıllı telefonlar geliyor. Biraz daha teknoloji alanına hakim kişiler ise tam kablosuz kulaklıkları ve akıllı saatleri de düşünüyor. Ancak Redmi bunlardan fazlası. Amiral gemisi seviyesinde de akıllı telefonlar üreten Redmi, küresel pazara bu akıllı telefonları Poco veya Xiaomi T serisi adı altında sürüyor. Bu yüzden ülkemizde ve küreselde Redmi’nin K serisi çok bilinmiyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi, yeni amiral gemisi akıllı telefonu olması beklenen Redmi 70 Pro’yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

*Önceki Nesil: Redmi K60 Pro

Digital Chat Station’un Weibo kaynaklı bilgisine göre Redmi K70 Pro kaputun altında Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3 henüz piyasaya sürülmedi ancak 2023 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yonga seti 2024 yılının amiral gemisi yonga seti olarak karşımıza çıkacak.

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Bunun haricinde Redmi K70 Pro 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5120 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Ekran tarafında ise akıllı telefonun 2K çözünürlükte bir ekranı olacak.

*Önceki Nesil: Redmi K60 Pro

İlgili sızıntılara göre Redmi K70 Pro’nun kardeşi Redmi K70, 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Ailenin küçük kardeşi olacak olan Redmi K70e ise MediaTek Dimensity 8200 yonga setine ev sahipliği yapacak.