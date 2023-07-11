Redmi bir süredir amiral gemisi seviyesindeki yeni akıllı telefonu Redmi K60 Ultra üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefonun görselleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Sızdırılan görsellere göre akıllı telefon arkada sol üst köşede üç kameraya ev sahipliği yapan bir kamera modülüne sahip olacak. Bu kamera modülünün içerisinde bir de LED flaş bulunacak. Kamera modülünün altında ise bir adet “Redmi” logosu bulunacak.

Bundan önceki sızıntılara göre Redmi K60 Ultra, 1.5K çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızını destekleyecek ve 6.7 inç büyüklüğünde olacak. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel kullanılacak.

İlginizi çekebilir: Xiaomi 13T Pro Geekbench Testinde Görüntülendi!

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 9200+ yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik edecek. Akıllı telefon gücünü 120W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak. Akıllı telefonun iki farklı varyasyonu olacak:

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama

16 GB RAM + 1 TB dahili depolama

Redmi her ne kadar Xiaomi’den ayrılmış gibi de gözükse birçok noktada birlikte hareket ediyorlar. Redmi K60 Ultra ilerleyen günlerde Çin pazarında piyasaya sürüldüğünde daha sonrasında Xiaomi adı altında tekrar markalanarak küresel pazarda önümüze gelebilir.