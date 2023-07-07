Xiaomi’den ayrılan Redmi bir süredir yoluna kendi başına devam etmekteydi. Bu bağlamda Redmi Note serisi ile oldukça fazla satış yapan marka amiral gemisi bandında da akıllı telefonlar üretiyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi, Redmi K60 Ultra üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Redmi K60 Ultra, 23078RKD5C model numarasıyla Çin’in 3C sertifikasyon sitesinde görüntülendi. 3C sertifikasına göre akıllı telefon iki farklı varyasyon ile birlikte gelecek:

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama

16 GB RAM + 1 TB dahili depolama

Bundan önceki sızıntılara göre Redmi K60 Ultra, 1.5K çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızını destekleyecek ve 6.7 inç büyüklüğünde olacak. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel kullanılacak.

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Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 9200+ yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik edecek. Akıllı telefon gücünü 120W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Redmi her ne kadar Xiaomi’den ayrılmış gibi de gözükse birçok noktada birlikte hareket ediyorlar. Redmi K60 Ultra ilerleyen günlerde Çin pazarında piyasaya sürüldüğünde daha sonrasında Xiaomi adı altında tekrar markalanarak küresel pazarda önümüze gelebilir.