Amiral gemisi kanadında ataklarına devam eden Xiaomi, şimdi de Xiaomi 13T Pro üzerinde çalışıyor. Hakkında birçok sızıntı yapılan akıllı telefon şimdi de Geekbench testinde görüntülendi. Detaylar haberde.

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Geekbench testine göre Xiaomi 13T Pro, MediaTek Dimensity 9200+ yonga setine sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde de akıllı telefon 23078PND5G model numarası ile IMDA sertifikasını alırken görüntülenmişti. Listeye göre Xiaomi 13T Pro; Bluetooth, NFC ve Wi-Fi bağlantı özelliklerine sahip olacak. Bunlar çok sürpriz bilgiler değil ancak IMDA sertifikasının yayınlanması demek akıllı telefonun yakın zamanda piyasaya sürülmesi demek.

Bundan önceki sızıntılara göre Xiaomi 13T Pro 144hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Xiaomi tarafında en son Xiaomi 10T modelinde 144hz ekran yenileme hızı görmüştük. Bu ekranda OLED bir ekran paneli kullanılacak.

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 9200+ yonga setine sahip olacak. Bunu bugün Geekbench testi sayesinde gördük. MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise akıllı telefonun kamera kurulumu hakkında neredeyse hiç bilgiye sahip değiliz. Kamera kurulumu ile ilgili bildiğimiz tek şey kamera kurulumunun Leica destekli olacağı yönünde.