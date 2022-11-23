Geçen hafta Qualcomm, Hawaii ve Sanya’da eş zamanlı teknoloji zirveleri düzenledi. Bu etkinliklerde şirket, yeni nesil Snapdragon 8 Gen 2’yi resmi olarak piyasaya sürdü. Bu yonga, TSMC’nin 4 nm sürecini kullanıyor.Şu anda bu çipi piyasaya sürecek ilk marka/model için bitiş çizgisine doğru bir yarış var. Bir diğer dikkat çeken konu ise hangi markanın en ucuz Snapdragon 8 Gen 2 modelini piyasaya süreceği. Redmi şu anda en uygun fiyatlı modeli piyasaya sürmek için yarışıyor. Şimdi de yaklaşmakta olan Redmi K60 serisi hakkında raporlar var. Redmi K60’ın yeni bir render seti yakın zamanda halka açıldı.

Bu akıllı telefonun yeni görüntüleri temelde önceki raporlarla tutarlı. Yeni Redmi K60, her tarafta neredeyse eşit genişliğe sahip düz bir ekran kullanacak. Ön kamera deliği üst ekranın ortasındadır ve çok küçük.

Cihaz, arkada yeni ve dikey tasarımı benimseyen bir kamera modülüne sahip. Ancak, önceki versiyonun ikonik ayırma çizgisini koruyarak üç merceği ayırıyor. Ayrıca periskop telefoto lens de var gibi görünüyor.

Diğer açılardan Redmi K60 serisi, birden çok modeli piyasaya sürmeye devam edecek. Bu, serinin farklı çipler kullanmaya devam edeceği anlamına geliyor. Serinin bir modelinin Snapdragon Gen 2 ile gelmesini bekliyoruz. Beklenebilecek diğer yongalar ise MediaTek Dimensity 8200, MediaTek Dimensity 9200 ve Snapdragon 8+ Gen 1. Yepyeni Redmi K60 serisinin bu yılın Aralık ayı gibi tanıtılması bekleniyor.