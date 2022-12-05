Redmi’nin, Redmi K60 serisi olarak bilinen yeni nesil yüksek performanslı cihazları üzerinde çalıştığı bir sır değil. Şimdiye kadar sızıntılar ve sertifikalar, serinin üç modeli olacağını ortaya koydu: Redmi K60, Redmi K60 Pro ve Redmi K60E.

Şimdi, Redmi K60’ın kutusunun sızan görüntüleri (DCS aracılığıyla) çevrimiçi olarak yayınlandı ve bu, cihazın seri üretildiğini ve markanın lansmandan önce stok yaptığını gösteriyor. Daha önce Redmi K60 serisinin yıl sonuna kadar piyasaya çıkması bekleniyordu ancak Xiaomi’nin Xiaomi 13 serisinin lansmanını ertelemesi nedeniyle Redmi K60 serisinin lansman zaman çizelgesi de Ocak başına taşındı.

Önceki sızıntılara göre Redmi K60E, Snapdragon 870 veya MediaTek Dimensity 8200 yongasına sahipken, Redmi K60 ve Redmi K60 Pro sırasıyla Snapdragon 8+ gen 1 ve Snapdragon 8 Gen 2 yongalarına sahip. Raporlara göre Redmi K60, 6.67 inç AMOLED 120 Hz ekrana sahip olacak. Cihaz 67W hızlı şarjlı 5.500 mAh bataryaya sahip olabilir. Redmi K60, OIS destekli 64 MP çözünürlükte Sony IMX686 birincil kameraya sahip olacak.

Redmi K60 Pro’nun ise 120 Hz yenileme hızını destekleyen 2K AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Ek olarak modifiye edilmiş bir Sony IMX766 sensörü olduğu iddia edilen 50 MP ana kamera sensörünün de yer aldığı söyleniyor. Maalesef Redmi K60 serisinin daha ince detayları henüz ortaya çıkmadı.