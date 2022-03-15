Xiaomi’nin çatısı altında faaliyet gösteren ve son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeyi başaran Redmi, K50 serisi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Uzun bir süredir hakkında birçok iddia ortaya atılan serinin bazı önemli özellikleri, Xiaomi tarafından çeşitli platformlar aracılığıyla duyurulmaya başlandı. Yakın zamanda tanıtılacak seriden gelen son haberler, cihazların kablosuz bağlantılar konusunda bir ilke imza atacağını gösteriyor.

Bluetooth 5.3 ve LC3 Ses Desteği!

Redmi K50 serisi, birçok konuda önemli geliştirmeler ve yenilikler içeriyor. Redmi tarafından paylaşılan görsellere göre, bu yenilikler arasında akıllı telefonlarda ilk defa göreceğimiz Bluetooth 5.3 standardı da yer alacak. Bluetooth teknolojisi, kablosuz kulaklıkların da yaygınlaşması ile hayatımızın vazgeçilmez kablosuz bağlantı teknolojileri arasına girmiş durumda. Bu teknoloji, oldukça eskiye dayansa da, yeni Bluetooth sürümleri ile beraber artan bağlantı ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebiliyordu. Her yeni Bluetooth sürümü ile bağlantı menzili artmasına rağmen, enerji tüketimi alanında bir azalma meydana geliyordu.

En güncel Bluetooth sürümü olan Bluetooth 5.3 sürümünde de bu gelenek devam ediyor. Ancak yeni sürümde en göze çarpan özellik, gecikme sürelerinde kayda değer bir düşüş olması. MediaTek tarafının üst seviyede konumlandırdığı Dimensity 8100 ve Dimensity 9000 yonga setinin oyuncular için iyi bir seçenek olmasının yanında, cihazların düşük gecikmeli Bluetooth teknolojisine sahip olmaları da mobil oyun seven kullanıcıları memnun edecektir.

Cihazlarda Bluetooth 5.3 desteğine yer verilmesi, LC3 adı verilen ses çözümleme sisteminin de kullanılmasına olanak sağlamış. Bu sayede Redmi K50 serisi, kullanıcıların bu ses çözümleme desteğine sahip olan kulaklıkarından tam verim almasını sağlıyor.

Bağlantı yönünde güçlü özellikler sunan Redmi K50 serisindeki bütün cihazlar, doğruluk oranı yüksek olan çift-frekans GPS sisteminin yanında kullanıcıların cihazlarını uzaktan kumanda olarak kullanmasına olanak sağlayan ve bir Xiaomi klasiği olan kızılötesi sensör ile gelecek.

Redmi’nin K50 serisinin ortaya çıkan özelliklerine bakılırsa, firmanın bu cihazlara büyük önem verdiği söylenebilir. Satış rakamları konusunda pandemi ve çip kirizine rağmen önemli bir başarı göstermesi beklenen cihazların küresel pazarda hangi fiyatla satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Redmi K50 serisinin bağlantı özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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