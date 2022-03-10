Redmi 10 2022 İnceleme | 100TL İNDİRİMLİ TELEFON!

Bu ürün Xiaomi Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.

Yerli üretimine hız kesmeden devam eden Xiaomi bu sefer de Redmi 10 2022 modelini tüketicilerin beğenisine sundu. Sunduğu özellikler bakımından dikkat çeken modelin detaylarına göz atıyoruz.

Tasarım kısmında 162 x 75.5 x 8.9 mm boyutlarına sahip olan model eldetutuş hissiyatı olarak iyi bir deneyim sunuyor. Daha ince ve daha hafif formuyla segmentindeki önemli oyunculardan birisi olan Redmi 10 2022 yaklaşık olarak 181 gram ağırlığında. Üç farklı renk seçeneği ile alınabilen telefon Karbon Gri, Çakıl Beyazı ve Deniz Mavisi renklerine sahip.

Redmi 10 2022, ekran tarafında ise 6,5 inç büyüklüğünde IPS LCD panelde FHD+ çözünürlük sunan, 90Hz ekran tazeleme oranına sahip. Ayıca 405 PPI piksel yoğunluğuyla da keskin görüntüler sunabiliyor. İnce ekran çerçeveleri sayesinde de %83,4 ekran gövde oranı sunan telefonun ekranı, Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Redmi 10 2022’nin kalbinde MediaTek Helio G88 işlemcisi yer alıyor. Bu ilemciye ek olarak Mali-G52 MC2 grafik birimi bulunuyor. Telefon, 4 GB RAM / 64 GB depolama – 4GB RAM 128 GB depolama seçeneklerine de sahip. Böylece giriş seviyesi telefonda da yüksek depolama seçeneği sunuluyor. Android 11 tabanında MIUI 12.5.2 arayüzüne sahip olan Redmi 10 2022, hem günlük hayatta hem de performanslı kullanımda da akıcı bir deneyim sunuyor.

Kamera performansından söz edecek olursak Redmi 10 2022, arka tarafta 50 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kamerası bulunuyor. İkinci kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığında 120˚ derecelik bir ultra geniş açılı kamerası bulunuyor. Arka taraftaki diğer iki kamera da 2MP değerini veriyor ve birisi makro kamerası, diğeri de derinlik algılayıcı sensör olarak bulunuyor. Bu kameralar ile 1080p 30fps video çekimi yapmak mümkün. Ön tarafta ekran deliği şekline olan özçekim kamerasında ise 8MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığı sunan bir kamera bulunuyor. Bu kamera ile de 1080p 30fps video çekimi yapabiliyorsunuz.

Segmentindeki fark yaratan özelliklerden birini barındıran Redmi 10 2022, ses tarafında stereo hoparlör bulunduruyor. Bu sayede sesler daha yüksek ve eşit bir şekilde verebiliyor. Bu da izlediğiniz içerikleri daha keyifli hale getiriyor. Bununla birlikte 3,5mm kulaklık girişi sayesinde kendi kulaklığınızı kolaylıkla kullanabiliyorsunuz.

Redmi 10 2022, içerisindeki 5000 mAh büyüklüğündeki bataryadan gücünü alıyor. Gün boyu rahat bir şekilde kullanabildiğiniz telefon ayrıca 18W hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede kısa bir süre içerisinde tam dolum gerçekleştirebiliyor.

Ağ bağlantıları kısmında da günümüz teknolojileri içerisinde barındıran Redmi 10 2022 WiFi 5 ve Bluetooth 5.1 ağ bağlantılarına sahip.

Ayrıca şunu da belirtmeden geçmeyelim. Eğer Redmi 10 2022’yi satın almak isterseniz Xiaomi Türkiye’nin resmi internet sitesi mi.com/tr adresinden satın alımı gerçekleştirdiğinizde redmi10hwp kodunu kullanarak 100 TL’lik indirim kazanabilirsiniz. İndirim kodunun son kullanma tarihi 20 Mart 2022 olduğunu unutmayın. Ek olarak resmi Xiaomi teknik servislerinde garanti kapsamındaki tüm cihazlar ücretsiz olarak tamir edilerek, kullanıcılara hızlı ve satış sonrası desteği Türkiye’de Xiaomi tarafından sağlandığını da hatırlatalım. Kampanya koşulları ve detaylı bilgi için buradaki linke bakabilirsiniz.

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