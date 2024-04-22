Nintendo‘nun heyecanla beklenen yeni oyun konsolu, Nintendo Switch 2’nin teknik detaylarıyla ilgili yeni bulgular ortaya çıktı. Son haberlere göre, Nintendo Switch 2’nin Samsung’un 5. nesil V-NAND teknolojisini kullanması bekleniyor, bu da önemli bir güncelleme ve gelişme anlamına geliyor.

İçindekiler Nintendo Switch 2 çok daha hızlı olacak

Nintendo Switch 2 çok daha hızlı olacak

YouTube’da Doctre81 tarafından paylaşılan bir video, eski bir Samsung Elektronik Cihaz Çözümü Bölümü Kıdemli Direktörü’nün LinkedIn sayfasında Nintendo ile ilgili çarpıcı ipuçlarını açığa çıkardı. Bu bilgilere göre, söz konusu eski Samsung çalışanı, NAND Flash denetleyici cihazının geliştirilmesinde rol aldı ve bu cihazın belirtilmemiş Nintendo oyun kartı için kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca, Samsung’un 5. nesil V-NAND Flash teknolojisiyle desteklenen Secure eMMC Card’ın geliştirilmesinde de rol aldığı belirtiliyor.

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Switch 2’nin daha yüksek okuma hızlarına ihtiyaç duyması beklenirken, Samsung’un 5. nesil V-NAND’ını kullanması dikkat çekici bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, bu teknolojinin Nintendo’nun tercih etmesi, günümüz standartlarına göre biraz eski bir teknoloji olmasına rağmen Nintendo hayranlarını heyecanlandırmış durumda. Zira, bu teknoloji hala oldukça hızlı okuma hızları sunuyor ve Nintendo Switch 2 için beklenen performansı sağlayabileceği düşünülüyor.

Switch 2’nin teknik özellikleri hakkında daha fazla detay ise henüz net değil. Ancak, bilinen bir gerçek var ki, Nintendo Switch 2, NVIDIA teknolojisiyle güçlendirilecek. Mevcut Nintendo sistemine güç sağlayan Tegra X1 yongasına kıyasla önemli bir güncelleme olacak olan T239 yongasının kullanılması bekleniyor. Bu yonga, NVIDIA DLSS yükseltme ve Ray Yeniden Yapılandırma gibi özellikleri destekleyerek, Nintendo Switch 2’yi oyun dünyasının en gelişmiş ve en iyi performans sunan sistemlerinden biri haline getirebilir.

Ancak, Nintendo Switch 2’nin tüm özellikleri ve yetenekleri hakkında net bilgiler henüz mevcut değil. Ancak, Nintendo’nun bu yeni konsoluyla oyun dünyasına yeni bir soluk getireceği ve hayranlarını şaşırtacak bir deneyim sunacağına dair büyük bir beklenti var. Bu haberlerle birlikte, Nintendo hayranlarının merakla yeni bilgileri beklemesi gerekiyor.