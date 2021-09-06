Akıllı Telefonlar
Redmi K50, 120W Hızlı Şarjı Destekleyebilir
Son iki yılda, Xiaomi hızlı şarj teknolojisine kesin bir giriş yaptı. İlk başta 120W kablolu hızlı şarj teknolojisini piyasaya sürmekle kalmadı, aynı zamanda 100W kablosuz şarj gücünün gerçekleştirilmesinde de öncülük yaptı. Çin’de yeni çıkan kablosuz şarj politikasının etkisiyle sınırlı olsa da, kablosuz şarj için şu anda 50W’ın üzerindeki güçlere ulaşılmıyor. Buna rağmen, şirket hala sektördeki en yüksek kablosuz şarj gücüne sahip. Xiaomi, yeni teknolojileri keşfetmeye devam ederken aynı zamanda da yüksek güçlü hızlı şarjı daha düşük fiyatlı modellere kadar indiriyor. Örneğin, Redmi serilerinde artık 67W hızlı şarj kullanıyor ve daha fazla kullanıcının yüksek güçlü şarj deneyiminin keyfini çıkarmasını sağlıyor. Yine de Redmi 67W hızlı şarjda durmayacak gibi görünüyor. Redmi K50 serisiyle ilgili son raporlar, daha yüksek bir şarj gücü kullanacağı iddia ediliyor.
Reddit kullanıcısı Digital Chat Station’a göre Redmi, gelecek yıl 120W hızlı şarjlı global bir model piyasaya sürecek. Redmi serisine ve akıllı telefonlarına bakıldığında Redmi K50 serisi bu özelliğe sahip olma ihtimali en yüksek akıllı telefon. Redmi K50 şarj gücü ile ilgili bazı sızıntılar mevcut. Bunlardan bazıları 67W hızlı şarj kullanacağını söylerken, bazıları 100W hızlı şarj kullanacağını söylemekte.
Xiaomi 150W Hızlı Şarja Geçecek
Redmi serisine ek olarak, 120W süper hızlı şarjın ardından Xiaomi’nin daha güçlü hızlı şarjı daha da keşfedeceğine dair spekülasyonlar var. Şarj gücünün (kablolu) 150W işaretine ulaşması bekleniyor. Şu an itibariyle bu şarj kapasitesini kullanan ilk akıllı telefon hakkında elimizde bir bilgi yok. Ancak piyasaya çıkmasına az kalan amiral gemisi Xiaomi 12 serisinin bir modelinde bu teknolojinin kullanılması beklenmekte.
Hatırlamak gerekirse, Mayıs ayında Xiaomi, Xiaomi Mi 11 serisinin Mi 11 Pro sürümünde güncellemeler yaptı ve bir çırpıda hızlı şarj için iki dünya rekoru kırdı. Bunların arasında kablolu şarj gücü 200W’a ulaştı ve %100 şarj olması sadece 8 dakika sürmüştü. Bu, kablolu şarj zamanlamasını ilk kez 10 dakikalık zamanda getiriyor. Aynı zamanda, 15 dakikada %100 şarj olabilen 120W ultra hızlı kablosuz şarjı da görünmüştü. Bu, şu anda sektördeki en yüksek kablosuz şarj kapasitesidir ancak Xiaomi, bazı nedenlerden dolayı bunu kullanıma sunamadı.
Çin’de kablosuz şarj için bazı yönetmelikler var. Yönetmeliğe göre, 50W’ın üzerinde kablosuz şarjın bir güvenlik garantisi yoktur. Uzun bir müzakereden sonra, insan güvenliği göz önüne alındığında, Çin’de kablosuz şarj kapasitesi 50W’ın üzerine çıkamıyor. Bunu göz önüne alırsak Xiaomi, Çin’de oldukça sıkıştırılıyor ve yenilikleri üretmede sıkıntılar çekiyor. Çin dışında diğer ülkelerde hızlı şarj için hiçbir yasa mevcut değil.
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Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 9 Ailesinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu!
Huawei‘nin yeni orta segment modellerini bünyesinde barındıracak olan Huawei Nova 9 ailesinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. İşte Huawei Nova 9 serisinin tanıtım tarihi.
Son zamanlarda zorlu dönemlerden geçen Huawei, tüm bu şartlara rağmen hız kesmeden gelişmeye devam ediyor. Yeni modelleri ile karşımıza çıkmaya devam eden Huawei, şimdi yeni orta segment akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.
2020 yılının sonunda Huawei Nova 8 modelleri ile karşımıza çıkan şirket, şimdi serinin devamı olan Nova 9 ailesini tanıtmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz haftalarda TENAA‘da karşımıza çıkan Huawei Nova 9, şimdi tanıtım tarihini de ortaya serdi.
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Huawei Nova 9 ailesi geliyor!
Geçtiğimiz ay TENAA‘da görünen RTL-AL00 model numarasına sahip Huawei modeli dikkat çekmişti. TENAA‘da görünmesiyle aslında kendini belli eden RTL-AL00, Huawei tarafından da doğrulandı. Yani cihaz tahmin edildiği gibi bir Huawei Nova 9 modeli.
Huawei Nova 9 hem şirket tarafından doğrulanması hem de TENAA‘da görüntülenmesi nedeniyle artık ortaya çıkmasına çok az bir süre kaldığını düşündürüyor. Zaten gelen bilgiler de cihazın çok yakın bir tarihte tanıtılacağını işaret ediyor. Gelen bilgilere göre Huawei Nova 9 ailesi 23 Eylül‘de tanıtılacak.
Tasarım olarak P50 modellerine benzeyen Huawei Nova 9 ailesi, yaklaşık 3 hafta sonra tüm detaylarıyla karşımızda olacak. Ancak şimdiden cihazın orta segmente hitap edeceğini biliyoruz. Ayrıca ön tarafta OLED bir panel ve ekran altı parmak izi sensörü olacağı da biliniyor. Tabiki cihaz HarmonyOS işletim sistemi ile çalışıyor ve kuvvetle muhtemel 5G destekliyor.
Huawei’nin yeni orta segment modelleri olan Huawei Nova 9 ailesi hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. 23 Eylül’de tüm detayları ile karşımıza çıkacak olan Huawei Nova 9 modelleri bakalım ne gibi özelliklere sahip olacaklar. Şimdiden cihaz hakkında bilgi sahibi olmak için bir alt model olan Huawei Nova 8 Pro’ya da göz atmanızda fayda var. O cihazın özelliklerine de hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Huawei Nova 8 Pro teknik özellikleri!
Ekran: 6.72 inç, OLED, FHD+
İşlemci: Kirin 985
RAM: 8GB
Depolama: 128GB / 256GB
Batarya: 4000mAh, 66W hızlı şarj destekli
Ön Kamera: 32MP + 16MP
Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP
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Akıllı Telefonlar
GrapheneOS ile Birlikte Piksel 4a En Güvenli Akıllı Telefonlardan Biri Oluyor
Açık kaynaklı ve güvenlik donanımıyla tanınan Alman şirketi olan Nitrokey, NitroPhone 1 adlı bir akıllı telefonu piyasaya sürdü. Aslına bakıldığında ilginç yönü ise bu telefonun Google’sız bir Pixel 4a olması.
Telefon, Android tabanlı gizlilik ve güvenlik odaklı bir platform olan GrapheneOS’u çalıştırıyor. Şirket, LineageOS ve CalyxOS gibi Android dağıtımlarına kendi uygulamalarını ekleyerek standart Android işletim sisteminden daha güvenli olduğunu iddia ediyor. Buna karşılık olarak GrapheneOS, güçlendirilmiş bir Android’dir ve şirket bu yazılımını “kendi işletim sistemi” olarak görülmesini istemekte.
NitroPhone 1, tam güvenlikli sistem uygulamaları, tarayıcı, WebView ve PDF görüntüleyici ile birlikte geliyor. Halk dilinden tabir etmek gerekirse, bilgisayar korsanlarının telefonunuza erişmek için kullanabileceği olası yolları tamamen ortadan kaldırıyor.
NitroPhone 1’in GrapheneOS Sayesinde İçerisinde Google Uygulamaları Yok
Telefon Google Play Hizmetleri ile gelmiyor ve gerekirse özel ayrıcalıklar olmadan korumalı olarak uygulamaları yükleyebilirsiniz. Bu, uygulamaları kritik kaynaklardan ve diğer programlardan tamamen izole edecektir. Uygulamalar, telefon IMEI ve seri numaraları, SIM kart seri numaraları ve MAC adresi gibi tanımlayıcılara hiçbir şekilde erişim sağlayamayacaktır.
WiFi tarayıcıları tarafından takip edilmesini önlemek için MAC adresi rastgeleleştirme sürecini kullanıyor. NitroPhone 1, kablosuz saldırılara karşı koruma sağlamak için temel bant radyo işlemcisini izole edebilir ve ayrıca isteğe bağlı yalnızca LTE kullanımını sağlamakta.
Ayrıca, önceden belirlenmiş bir hareketsizlik süresinden sonra telefonu kapatacak otomatik bir kapatma anahtarı da vardır. PIN düzeni karıştırma ve isteğe bağlı gizlilik ekranı, gözetlenme korkusu olmadan PIN’inizi herkese açık olarak girmenize olanak tanır.
Telefonda yapmış olduğunuz yedeklemeleri otomatik olarak yapar ve uçtan uca şifrelenir ve bir USB sürücü veya istediğiniz herhangi bir bulut depolama alanına yedeklerinizi aktarabilirsiniz.
Nitrokey telefon seçim bakımından Pixel 4a’yı seçti çünkü Pixel telefonlar, önyükleyicide güvenlik sağlayan ve yürütülen tüm kodların güvenilir bir kaynaktan gelmesini sağlayan Titan M çipine sahip. Ek olarak, Pixel cihazları GrapheneOS gibi özel platformların kurulumuna da izin verir.
Bunların dışında cihaz 5.81 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 730G işlemci ve 12.2 MP arka kamera ile zaten bildiğimiz Pixel 4a donanımına sahip ama daha çok fazlası ile geliyor. Şirketten sipariş verirken isterseniz tüm mikrofonları çıkarmasını isteyebilir ve bunun yerine bir kulaklık bağlantısı kullanmasını bile isteyebilirsiniz.
İşin en heyecanlı yerine geldik. Cihaz şu anda güncel fiyatı 630€, güncel kur ile hesaplarsak 6.206 Türk Lirası yapmakta. Bu fiyat fazla gelebilir veya Türkiye’ye getirmeniz zor olabilir. Bunun yerine eğer bir Pixel cihazınız varsa bazı modellerle uyumlu GrapheneOS yazılımı mevcut. Aşağıdaki listede kullandığınız Pixel cihazına sahipseniz listenin sonunda bulunan indirme bağlantısına giderek kurulum yapabilirsiniz.
- Pixel 5 (redfin)
- Pixel 4a (5G) (bramble)
- Pixel 4a (sunfish)
- Pixel 4 XL (coral)
- Pixel 4 (flame)
- Pixel 3a XL (bonito)
- Pixel 3a (sargo)
- Pixel 3 XL (crosshatch)
- Pixel 3 (blueline)
- Buradan indirme sayfasına ulaşabilirsiniz.
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