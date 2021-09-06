Redmi K50, 120W Hızlı Şarjı Destekleyebilir

Son iki yılda, Xiaomi hızlı şarj teknolojisine kesin bir giriş yaptı. İlk başta 120W kablolu hızlı şarj teknolojisini piyasaya sürmekle kalmadı, aynı zamanda 100W kablosuz şarj gücünün gerçekleştirilmesinde de öncülük yaptı. Çin’de yeni çıkan kablosuz şarj politikasının etkisiyle sınırlı olsa da, kablosuz şarj için şu anda 50W’ın üzerindeki güçlere ulaşılmıyor. Buna rağmen, şirket hala sektördeki en yüksek kablosuz şarj gücüne sahip. Xiaomi, yeni teknolojileri keşfetmeye devam ederken aynı zamanda da yüksek güçlü hızlı şarjı daha düşük fiyatlı modellere kadar indiriyor. Örneğin, Redmi serilerinde artık 67W hızlı şarj kullanıyor ve daha fazla kullanıcının yüksek güçlü şarj deneyiminin keyfini çıkarmasını sağlıyor. Yine de Redmi 67W hızlı şarjda durmayacak gibi görünüyor. Redmi K50 serisiyle ilgili son raporlar, daha yüksek bir şarj gücü kullanacağı iddia ediliyor.

Reddit kullanıcısı Digital Chat Station’a göre Redmi, gelecek yıl 120W hızlı şarjlı global bir model piyasaya sürecek. Redmi serisine ve akıllı telefonlarına bakıldığında Redmi K50 serisi bu özelliğe sahip olma ihtimali en yüksek akıllı telefon. Redmi K50 şarj gücü ile ilgili bazı sızıntılar mevcut. Bunlardan bazıları 67W hızlı şarj kullanacağını söylerken, bazıları 100W hızlı şarj kullanacağını söylemekte.

Xiaomi 150W Hızlı Şarja Geçecek

Redmi serisine ek olarak, 120W süper hızlı şarjın ardından Xiaomi’nin daha güçlü hızlı şarjı daha da keşfedeceğine dair spekülasyonlar var. Şarj gücünün (kablolu) 150W işaretine ulaşması bekleniyor. Şu an itibariyle bu şarj kapasitesini kullanan ilk akıllı telefon hakkında elimizde bir bilgi yok. Ancak piyasaya çıkmasına az kalan amiral gemisi Xiaomi 12 serisinin bir modelinde bu teknolojinin kullanılması beklenmekte.

Hatırlamak gerekirse, Mayıs ayında Xiaomi, Xiaomi Mi 11 serisinin Mi 11 Pro sürümünde güncellemeler yaptı ve bir çırpıda hızlı şarj için iki dünya rekoru kırdı. Bunların arasında kablolu şarj gücü 200W’a ulaştı ve %100 şarj olması sadece 8 dakika sürmüştü. Bu, kablolu şarj zamanlamasını ilk kez 10 dakikalık zamanda getiriyor. Aynı zamanda, 15 dakikada %100 şarj olabilen 120W ultra hızlı kablosuz şarjı da görünmüştü. Bu, şu anda sektördeki en yüksek kablosuz şarj kapasitesidir ancak Xiaomi, bazı nedenlerden dolayı bunu kullanıma sunamadı.

Çin’de kablosuz şarj için bazı yönetmelikler var. Yönetmeliğe göre, 50W’ın üzerinde kablosuz şarjın bir güvenlik garantisi yoktur. Uzun bir müzakereden sonra, insan güvenliği göz önüne alındığında, Çin’de kablosuz şarj kapasitesi 50W’ın üzerine çıkamıyor. Bunu göz önüne alırsak Xiaomi, Çin’de oldukça sıkıştırılıyor ve yenilikleri üretmede sıkıntılar çekiyor. Çin dışında diğer ülkelerde hızlı şarj için hiçbir yasa mevcut değil.