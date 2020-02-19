Redmi K30 (Mi 10T) inceleme | Nam-ı diğer Poco X2!

Huawei Mate 30 Pro inceleme videomuzda, şirketin en yeni amiral gemi modelini inceliyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?

Huawei Mate 30 Pro inceleme

İlk olarak cihazın tasarımıyla başlayacak olursak, telefon ülkemizde Uzay gri adına sahip renk ile satılıyor. Ön tarafta “şelale kavis” diye adlandırılan her iki tarafta da yanlara doğru kıvrılmış bir ekran dikkat çekiyor. Ayrıca üst taraftaki çentik bölümünde ön kamera, ToF sensör, yakınlık ve ortam ışığı gibi sensörler konumlandırılmış. Arka yüzeyde ise yuvarlak kamera ve farklı renkleri yansıtan bir tasarım dikkat çekiyor. Tabii ki bu modelde de suya ve toza dayanıklılık mevcut. Ancak stereo hoparlörün olmayışı ve 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de yer almadığını belirtelim. Ayrıca üründe kavisli ekran nedeniyle sadece fiziksel güç butonu kullanılmış. Ses açma kısma işlevini, yan tarafa iki kez dokunarak aktif edebiliyor ve öyle ayarlıyorsunuz.

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6.53 inç OLED ekranda Full HD+ çözünürlük kullanan telefonda HDR10 desteği yer alıyor. Yaklaşık 650 nit parlaklık seviyesiyle OLED paneller arasında en parlak ekranlardan birine sahip olan Huawei Mate 30 Pro ayrıca True Tone‘a benzeyen “doğal ton” isimli bir özelliğe de sahip. Gücünü yeni Kirin 990‘dan alan modelde UFS 3.0 desteği sunan 256 GB depolama ve 8 GB RAM yer alıyor. Yeni işlemci, gerek performans gerekse de kamerada sunduğu yeteneklerle bir hayli başarılı. Doğal olarak bu güce sahip bir telefonla günümüzde oynayamayacağınız herhangi bir mobil uygulama da yer almıyor.

Telefonun en iddialı olduğu nokta her zaman olduğu gibi kamerası. Zira F/1.6 diyafram değerine ve OIS desteğine sahip 40 MP ana kamerayla birlikte, 40 MP ultra geniş açı, 8 MP telephoto ve 3D TOF sensör yer alıyor. Yeni modelde zoom kabiliyetli P30 Pro kadar iyi değil. Bu sefer 3x optik ve 30x dijital zoom ile sınırlıyız. Ancak telefonun gece performansı, bu sefer geniş açı çekimlerinin de bir hayli iyi olması gibi eşsiz kamera yeteneklerinin olduğunu söylemeliyiz. Ayrıca video tarafında 7680 FPS ağır çekim videoları da unutmamak lazım.

4500 mAh kapasiteli pille gelen cihazda 27W kablosuz şarj, 40W kablolu şarj desteği yer alıyor. Ayrıca tersine şarj da yine modelde mevcut.