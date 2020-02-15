Akıllı Telefon
Huawei Mate 30 Pro inceleme – Olaylı telefon neler sunuyor?
Huawei Mate 30 Pro inceleme videomuzda, şirketin en yeni amiral gemi modelini inceliyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?
Huawei Mate 30 Pro inceleme
İlk olarak cihazın tasarımıyla başlayacak olursak, telefon ülkemizde Uzay gri adına sahip renk ile satılıyor. Ön tarafta “şelale kavis” diye adlandırılan her iki tarafta da yanlara doğru kıvrılmış bir ekran dikkat çekiyor. Ayrıca üst taraftaki çentik bölümünde ön kamera, ToF sensör, yakınlık ve ortam ışığı gibi sensörler konumlandırılmış. Arka yüzeyde ise yuvarlak kamera ve farklı renkleri yansıtan bir tasarım dikkat çekiyor. Tabii ki bu modelde de suya ve toza dayanıklılık mevcut. Ancak stereo hoparlörün olmayışı ve 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de yer almadığını belirtelim. Ayrıca üründe kavisli ekran nedeniyle sadece fiziksel güç butonu kullanılmış. Ses açma kısma işlevini, yan tarafa iki kez dokunarak aktif edebiliyor ve öyle ayarlıyorsunuz.
6.53 inç OLED ekranda Full HD+ çözünürlük kullanan telefonda HDR10 desteği yer alıyor. Yaklaşık 650 nit parlaklık seviyesiyle OLED paneller arasında en parlak ekranlardan birine sahip olan Huawei Mate 30 Pro ayrıca True Tone‘a benzeyen “doğal ton” isimli bir özelliğe de sahip. Gücünü yeni Kirin 990‘dan alan modelde UFS 3.0 desteği sunan 256 GB depolama ve 8 GB RAM yer alıyor. Yeni işlemci, gerek performans gerekse de kamerada sunduğu yeteneklerle bir hayli başarılı. Doğal olarak bu güce sahip bir telefonla günümüzde oynayamayacağınız herhangi bir mobil uygulama da yer almıyor.
Telefonun en iddialı olduğu nokta her zaman olduğu gibi kamerası. Zira F/1.6 diyafram değerine ve OIS desteğine sahip 40 MP ana kamerayla birlikte, 40 MP ultra geniş açı, 8 MP telephoto ve 3D TOF sensör yer alıyor. Yeni modelde zoom kabiliyetli P30 Pro kadar iyi değil. Bu sefer 3x optik ve 30x dijital zoom ile sınırlıyız. Ancak telefonun gece performansı, bu sefer geniş açı çekimlerinin de bir hayli iyi olması gibi eşsiz kamera yeteneklerinin olduğunu söylemeliyiz. Ayrıca video tarafında 7680 FPS ağır çekim videoları da unutmamak lazım.
4500 mAh kapasiteli pille gelen cihazda 27W kablosuz şarj, 40W kablolu şarj desteği yer alıyor. Ayrıca tersine şarj da yine modelde mevcut.
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Samsung Galaxy A51 incelemesi | S20 tasarımlı yeni nesil A
Samsung Galaxy A51 incelemesi ile karşınızdayız. Tasarımsal olarak yeni Galaxy S20 ailesine benzeyen A51’in detayları bu videomuzda.
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Samsung’un 2020 yılı tasarım dilini kullandığı ilk telefonlardan Galaxy A51, dört kameralı yapısıyla geliyor. 48 MP ana kameranın yanı sıra 12 MP ultra geniş, 5 MP telefoto ve makro ile 5 MP derinlik algılayıcı kamerası mevcut.
Gücünü selefi Galaxy A50‘nin Exynos 9610 işlemcisine dokunuşlar yapılmış Exynos 9611 yonga setinden alan cihaza Mali-G72 MP3 ile beraber 6 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor.
Çift sim kart desteği ve ayrı MicroSD yuvası sunan telefon performans noktasında sorun yaratmazken 6,5 inç Super AMOLED ekranında da görsel olarak sorunsuz diyebilecek bir cihaz.
4.000 mAh bataryasında günü rahatlıkla çıkarabilecek bir performans sunan cihaz oyun konusunda da her oyunu rahatlıkla oynatabilir.
Bu videomuzda Samsung Galaxy A51’in tüm detaylarını görebilirsiniz. İyi seyirler…
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Huawei Nova 5T incelemesi | Honor 20?!
Huawei Nova 5T incelemesi ile karşınızdayız. Honor 20’nin birebir aynı özelliklere sahip ancak daha şık versiyonu olan 5T detayları videomuzda.
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Huawei Nova 5T, ülkemize Honor 20’nin ardından aynı özellikler ile giriş yaptı. Boyutundan ağğırlığına, işlemcisinden tasarımına kadar tıpa tıp aynı olan Nova 5T’nin sadece arka kapak tasarımıyla fark yarattığını söylemek mümkün.
Kirin 980’den gücünü alan Nova 5T, 48 MP ana kamerasının yanı sıra 16 MP, 2 MP ve 2 MP yardımcı lensler ve önde de 32 MP değerinde bir kameraya sahip.
4.499 TL fiyatla alıcılarını bekleyen Nova 5T’nin rakibi Honor 20 ise 3.799 TL fiyatla satışa devam ediyor.
Akıllı Telefon
Xiaomi Mi Note 10 inceleme – O parayı eder mi?
Xiaomi Mi Note 10 inceleme videomuzda, telefonla ilgili tüm detayları değerlendiriyoruz. Bakalım Xiaomi Mi Note 10, söylendiği kadar iyi mi?
Xiaomi Mi Note 10 incelemesi – Tasarım detayları
Telefonu elimize alır almaz, cihazın Huawei P30 Pro ile benzerliği fazlasıyla dikkatimizi çekti. Zira hem ön taraftaki her iki tarafı kavisli ekran hem de arka tasarım P30 Pro modeline bir hayli benziyor.
Cihazın üç farklı rengi var; siyah, yeşil ve beyaz. Bizim incelediğimiz model nispeten daha sade görünen siyah rengi. Materyal olarak önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 ile korunan Mi Note 10 modelinde yan çerçeveler ise alüminyum malzeme ile kaplı. Tasarım noktasında 209 gram ağırlık ile suya ve toza dayanıklılığın olmaması göze çarpan en önemli eksi noktalar. Güvenlik seçeneklerinde ekranın altına gömülü ikinci jenerasyon optik parmak izi sensörüyle birlikte yüz tanıma teknolojisi bulunuyor. İkinci jenerasyon parmak izi tanıma, Xiaomi Mi 9T‘ye oranla hem daha hızlı hem de daha kararlı bir şekilde çalışıyor. Yüz tanıma teknolojisi de aynı şekilde oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor.
6.47 inç boyutlu ekranda, 1080p Full HD+ çözünürlük kullanıyor ve AMOLED panel sunuyor. Xiaomi Mi Note 10’un bu ekranı, bugüne kadar gördüğümüz en güzel AMOLED ekranlardan bir tanesi. Zira parlaklık seviyesi oldukça iyi ve HDR ila DCI-P3 desteğini bünyesinde barındırıyor.
Donanım özellikleri ve kamera nasıl?
Telefonda Snapdragon 730G işlemcisiyle birlikte Adreno 618 GPU, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. 8 nm üretim süreciyle üretilen ve orta segmentin şu anda en güçlü işlemcisi konumunda olan Snapdragon 730G, gerek arayüz ve uygulama performansında gerekse de oyun performansında oldukça başarılı. Ancak tabii ki fotoğrafların işlenmesi gibi konularda, bazen 10 saniyeye varan süreler bekleyebiliyorsunuz. O nedenle bu tarz konular için Snapdragon 855 gibi bir amiral gemisi kullanılsaydı daha iyi olurdu.
Xiaomi Mi Note 10 inceleme – Kamera
Xiaomi Mi Note 10 inceleme yazımızda gelelim kameraya. Zira 108 MP‘lik F/1.7 diyafram değeri ve OIS desteği sunan ana kamerayla birlikte 12 MP (2X zoom) + 5 MP (5X zoom) telephoto kamera, 20 MP (117 derece) geniş açı kamera ve 2 MP makro olmak üzere toplamda 5’li bir arka kamera sistemi yer alıyor. Telefonla yaptığımız denemelerde hem gece çekimleri, hem de ışığın yeterli olduğu alanlarda çektiğimiz fotoğraflardaki kesinlik ve detaylar oldukça başarılı. Ayrıca 108 MP sayesinde fotoğrafın bir bölümünü kırptığınızda, diğer telefonlara göre çok daha net sahneler elde edebiliyorsunuz. Ön tarafta ise HDR destekli 32 MP’lik bir selfie kamerasının olduğunu belirtelim.
Son olarak 5260 mAh kapasiteli pil sunan telefonda 30W’lık bir hızlı şarj desteği sunuluyor. Bu sayede yaklaşık 1 saatte %100 oranında cihazı şarj edebiliyorsunuz. Yaptığımız kullanımda 11 – 12 saat arası bir ekran süresi alabildik.