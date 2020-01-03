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Redmi K30 (Mi 10T) kutusundan çıkıyor – Morun güzelliği!
Redmi K30 modeli geçtiğimiz günlerde Çin’de satışa çıkmıştı. Biz de cihazın henüz Avrupa sürümü çıkmadan ürünü edindik ve bu videoda kutusunda çıkarıyoruz.
Redmi K30 modelinin kutusundan neler çıkıyor?
Oldukça sade bir kutu içeriği ile karşımıza çıkan modelde, bir adet şeffaf kılıf, 27W hızlı şarj adaptörü ve USB Type-C kablosu çıkıyor. Bir Xiaomi klasiği olarak kutuda herhangi bir kulaklık göremiyoruz.
Redmi K30 / Mi 10T özellikleri neler?
Bizim satın aldığımız model 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan model. Ancak 6 GB RAM ile 64 GB veya 128 GB depolama gibi farklı seçenekler de mevcut.
Önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 ile korunan cihazın yan çerçeveleri ise metal malzeme ile kaplı. Arka bölümde kamera dizilimini çevreleyen yuvarlak şekil dikkat çekerken, ön tarafta Galaxy S10+‘a benzeyen bir tasarım var. Zira ön tarafta çift selfie kamerasının oluşturduğu bir çentik alanı bulunuyor.
Modelde 6.67 inç boyutlu IPS LCD ekran yer alıyor. Bu ekran 120 Hz tazeleme hızına ve HDR10 desteğine sahip. Redmi K30 modelinin arkasında 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı olmak üzere dörtlü bir kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP + 2 MP derinlik olmak üzere çift selfie kamerası görüyoruz.
Son olarak telefonda 27W hızlı şarj destekli 4500 mAh’lik bir pil kapasitesi bulunuyor.
Donanım
Aston Martin yeni dikiz aynası ile tüm kör noktaları ortadan kaldırıyor!
Aston Martin, CES 2020 fuarında dijital dikiz aynasını ve bunun avantajlarını tüketicilere duyuracak. Alışılagelmişin dışında, tanıtılacak olan dikiz aynası tüm kör noktaları tek bir ekrana yansıtarak sürücülere büyük kolaylık ve kör nokta kusurlu kazaları engellemeyi amaçlıyor. Firma Gentex Corporation desteği ile hazırlanan Full Display Monitor (FDM) isimli dikiz aynası aracın 3 farklı noktasından gelen görüntüyü eşzamanlı olarak tek ekrana aktarıyor. Daha önce Nissan ve Cadillac markalarının kullanıcılarına sunduğu tek açılı dikiz aynasından firmayı ayıran nokta ise kör noktaları ortadan kaldıracak olması.
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Aston Martin dijital aynası neler sunacak?
Hibrit yapısıyla, kameralardan görüntü alınamadığı ya da olumsuz hava koşulları sırasında “standart” şekilde çalışmaya devam edecek bu sistem herhangi bir güvenlik açığına olanak sağlamıyor. Bu açıdan da oldukça etkileyici gözüken dijital dikiz ayna fuar alanında DBS Superleggera üzerinde sergilenecek. Ayrıca şirket, bu teknolojiyi hangi araçlarında ve ne zaman kullanacağı hakkında henüz net bir tarih vermedi. Ancak bu aynanın tek kameralı versiyonu 2020 model DBS GT Zagota’da ilk kez kullanılmıştı.
Sizin Yorumunuz
Oppo Reno 10x Zoom – Sizin Yorumunuz (Kaan Tunçer)
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Üniversite mezunu olan Kaan, Mayıs ayında Çin’deki Oppo mağazasından satın aldığı Oppo Reno 10x Zoom hakkında cihazın artıları ve eksilerini bizlere aktarıyor. 7 aylık uzun kullanım dönemi ardından bu cihazın detaylarını gelin hep beraber izleyelim.
İyi seyirler…
Dizüstü Bilgisayar
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Casper Nirvana S500 incelemesiyle karşınızdayız. Bize gelen S500-8565-8H50P-G-F kod adlı modelini incelediğimiz videomuzda reklamlarda ve bilboardlarda sıkça gördüğümüz fiyat/performans ürününe bakıyoruz.
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19,9 mm inceliğinde ve 1,9 kg ağırlığında olan Casper Nirvana S500, 15,6 inç FHD ekran ile geliyor. Gücünü Intel Core i7 8565U işlemci seçeneği ile gelen cihaz 10. Nesil CometLake seçenekleriyle de satın alınabiliyor.
Nvidia GeForce MX230 ekran kartı ile günlük işlerinizden fazlasını ve temel oyunları da oynatabilen S500, 8 GB bellek, 512 GB SSD ile kutudan çıkacak.
Wi-Fi AC ve BT 5.0 desteği de sunan cihaz 10 saate varan pil ömrü iddiasında bulunsa da biz 8 saat dolaylarını normal kullanımda görmeyi başardık.
Detayları videomuzda görebilirsiniz.