Redmi K20, Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesini almaya başlıyor!

Sony, yeni akıllı telefonunda senelerdir kıramadığı hatta geride kaldığı tasarım konusunda yeni bir adım atmaya kararlı gözüküyor.

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Japon firmalar bildiğiniz üzere, her konuda garantici olmayı seven firmalardır. O yüzdendir ki oturtulan bazı sistemleri bozmak istemezler veya yenilikçi adımlar atmak istemezler. Çünkü, deneysel şeyler hata getirebilir. Bu da kusursuz ürün anlayışını tamamen bozan faktörlerden biri oluyor.

Sony neredeyse 2 yıl olmasına rağmen çentikli akıllı cihaz furyasına bir türlü katılamadı. Şimdi ise yepyeni bir dizayn çalışmasıyla karşımıza çıkan Sony’nin Samsung vari bir çalışma ortaya koyduğunu görüyoruz.

Ekranın orta üst kısmına bir kamera çentiği yerleştirildiğini gördüğümüz yeni modelde muhtemelen parmak izi sensörü de ekran içine yerleştirilmiş şekilde gelecek. Aynı zamanda yazılımda da birtakım değişikliklerin işlendiğini gördüğümüz yeni nesil cihazda ekran boyutuyla doğru orantılı olarak tek elde kullanım modu da dahil edilmiş.

Kaynak/Source: LetsGoDigital