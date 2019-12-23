Yurt dışı telefon kayıt harcı, bir kez daha zamlandı!

Yırt dışı telefon getirmek artık tamamen hayal oldu diyebiliriz. Her sene yıl sonuna doğru hükumet tarafından vergilendirme dilimlerine belli oranlarda zam uygulanıyor. Bu sene bu oranın çok daha yükseldiği göze çarpıyor.

İlginizi çekebilir: Başkasının pasaportu ile telefon kaydettirme devri bitti!

Yurt dışı telefon kayıt harcı 2017 yılına kadar 170 lira gibi cüzzi bir tutardan ibaretti. Bu konuyla ilgili, artık hükumetin bu konuda gözünü açmasıyla birlikte dördüncü zammını da almış oldu.

2018 yılında yapılan ilk değişiklikle beraber rakam 170 TL rakamından 500 TL rakamına çıkartılmıştı. 1 Ocak 2019 itibarıyla bu da yetmez dendi ve miktar 618,80 TL tutarına yükseltildi. Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Harçlar Kanunu değişikliği birlikte rakam birden 1500 TL’ye fırladı.

Bir sene de yapılan üçüncü zammın 1 Ocak itibariyle devreye girmesiyle artık yurt dışında yolcuyla gelen telefonlara 1838 TL ücret ödenecek. Yıl içerisinde yurt dışı harç ücretlerinin %200’i aşan oranlarla zam yapıldığını gördük.

Yurt dışından telefon getirmek artık tamamen tarihe karıştı demek yanlış olmaz. Hesap yapıldığı zaman, ülke dışından getirilen bir cihazın ülkeye sokulup pasaport kaydının yapılması ardından Türkiye’deki satış fiyatıyla hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz.