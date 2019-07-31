Redmi, Helio G90T’li bir telefon üzerinde çalışıyor!

Redmi marka direktörü Lu Weibing dün Weibo’ya yaptığı açıklamada MediaTek‘in Helio G90T işlemcisini kullanan bir akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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Redmi oyuncu telefonu

Oyun odaklı akıllı telefonların son dönemde artan popülaritesi mobil işlemci üreticilerinin de ‘oyuncu işlemcisi’ isimli yeni bir işlemci kategorisi oluşturmalarına neden oldu. İlk olarak geçtiğimiz haftalarda Qualcomm, Snapdragon 855 Plus işlemcisini duyurmuştu. Bunun ardından dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden olan Tayvan merkezli MediaTek de dün düzenlediği etkinlikte oyuncu işlemcileri Helio G90 ve Helio G90T‘yi tanıttı.

Etkinliğe katılan en önemli isimlerden biri de Çinli teknoloji devi Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin marka direktörü Lu Weibing‘di. Weibing daha sonra Weibo’ya yaptığı açıklamada MediaTek’in Helio G90T işlemcisini kullanan bir akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Telefonun teknik özellikleri henüz belli olmasa da Helio G90T‘li telefonun Snapdragon 855 Plus kullanan ROG Phone II ve Nubia Red Magic 3 gibi güçlü rakipleriyle rekabet edebilmesi kağıt üzerinde oldukça zor görünüyor. Fiyat-performans odaklı işlemcinin Redmi dışında Nubia, Black Shark ve iQOO marka telefonlarda da kullanılması bekleniyor.