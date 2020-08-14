Redmi G oyuncu dizüstü bilgisayarı tanıtıldı!

Redmi, yeni bir uygun fiyatlı oyun dizüstü bilgisayarı duyurdu. Redmi G, oyuncu dizüstü bilgisayarı olmasına rağmen 760$’dan satışa çıktı. Cihazın en düşük modeli 760$, en yüksek modeli ise 1000$ üzerinden fiyatlandırılacak. Tabii ki bu fiyatlar Çin fiyatları olduğu için ülkelere göre değişiklik gösterecektir.

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Redmi G hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Redmi G, 16.1 inçlik alt tarafta web kamerası bulunan süper ince çerçeveli bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranı 1080p çözünürlüğe ve 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ayrıca ekran %100 sRGB renk seçeneklerini kullanabilecek. Cihazın yapılandırma seçeneklerine baktığımızda en düşük model, GeForce GTX 1650 ekran kartını kullanacak. Bu ekran kartına Intel Core i5-10200H CPU‘su eşlik edecek. Bir üst modelde ise GTX 1650 Ti ekran kartı ve Intel Core i5-10300H CPU‘su bulunacak. Bu modelin fiyatı ise 900$ olacak.

Redmi G, 1000$’lık en üst modelde ise GTX 1650 Ti ekran kartı ve i7-10750H CPU‘sunu kullanacak. Cihazın G-Sync desteğinin bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor. Bilgisayarın kasası oldukça hafif ve ince olduğu için 55Wh değerinde batarya bulunduruyor. Oldukça güçlü bu bilgisayarlarda batarya, 5,5 saatlik bir gezinme süresi sunuyor. Bu değerin oldukça düşük olduğunu belirtmek gerek. Cihazın iki büyük soğutma deliği ve üç ayrı ısı borusu bulunuyor. Tasarım olarak ise bilgisayarın kasası oyuncu bilgisayarlarına uyumlu bir şekilde tasarlanmış.

Redmi G, 17 Ağustos‘ta resmi olarak piyasaya çıkacak ve cihazın ön siparişleri Çin’de geçtiğimiz gün başladı.