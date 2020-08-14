Apple, popüler servisleri için yeni paketler sunacak!

2018’den beri Apple, satış stratejisini çevrim içi servislere odakladı. Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 11 serisi başarılı bir iş çıkardı. Bu başarının arkasında artık daha uygun fiyatlı iPhone modellerinin satışa sunulması olduğu düşünülüyor. Şirket telefon satışlarından elde ettiği geliri azaltıp sunduğu hizmetlerden bu açığı kapatmak için çalışıyor.

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Apple yeni paketler ile neyi hedefliyor?

Apple, bu yıl yeni iPhone 12 serisi ile geçen seneki başarısını sürdürmeyi planlıyor. Aynı zamanda şirket kendi servislerini başarılı bir şekilde yürütmek ve daha fazla kullanıcıya yaymak istiyor. Bunun için de hız kesmeden bu servislere yatırım yapmayı sürdürüyor. Şimdi ise şirket, her geçen gün daha fazla kullanıcının ulaştığı popüler servisleri paketler halinde kullanıcılara sunacak. Bu, iPhone 12 serisi ile ekosisteme katılacak kullanıcıları kendine çekme hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Bloomberg‘in son raporuna göre şirket, “Apple One” adı altında yepyeni bir fitness abonelik hizmeti sunacak. Bunun yanı sıra müzik, TV, Arcade, haberler ve iCloud için özel paketler hazırlayacaklar. Bu isim şimdilik sadece bir kod adı olarak geçiyor. Adının ileriki dönemde değişmesi muhtemel gözüküyor. Şirketin sunmayı planladığı başlıca paket TV+ ve Müzik servislerinin bulunduğu paket olacak. Buna ek olarak Arcade ve iCloud isteğe bağlı olarak eklenebilecek. En pahalı pakette ise bütün servislerin bulunduğu özel bir teklif olacak.