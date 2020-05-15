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Redmi Buds Air Neo teknik özellikleri sızdırıldı!
Uygun fiyatlı ürünleriyle piyasada önemli bir rol oynayan Realme, yeni gerçek tam kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor. Realme Buds Air Neo kulaklığının bazı özellikleri sızdırıldı.
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Realme Buds Air tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı!
Son yıllarda oldukça popüler olan gerçek kablosuz kulaklıklar, her firmanın odak noktası olmuş durumda. Özellikle Apple tarafının çıkardığı Airpods serisinden sonra çeşitlilik kazanan bu başlık, yeni yarışmacılara sahip olmaya devam ediyor. Realme de yeni serisi Realme Air Buds Neo kulaklığı ile rekabete girmeye hazırlanıyor. 91Mobiles isimli internet sitesinde yer alan habere göre, yeni serinin bazı özellikleri ve tasarım detaylarının sızdırıldığı öğrenildi. Ortaya çıkan özelliklere göre firma, yeni seri kulaklıklarında 17 saat şarj süresi vadediyor. İçerisinde R1 çipinin yer alacağı Air Buds Neo kulaklığının, Bluetooth 5.0 özelliğine sahip olacağı öğrenildi. Ayrıca Realme Game Mode açık iken gecikmelerin %51 oranında düşürülebileceği de sızan özellikler arasında yer aldı. Mikro USB portu ile gelecek cihazın her hangi bir kablosuz şarj özelliği olmayacak.
Tüm bunların yanı sıra tasarımı da belli olan cihaz, görünüş itibariyle bir önceki seri olan Buds Air gibi Apple‘ın Airpods kulaklığına çok benzemekte. Kutu ve kulaklık tasarımının bu denli benzemesi ise oldukça ilginç bir gelişme olarak dikkatlerden kaçmadı. Sızan görsellerde beyaz ve yeşil renkleri ortaya çıkan cihazın başka renk seçeneğine sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. 25 Mayıs tarihinde Realme lansmanında tanıtılması olası olan cihaz bakalım önümüzdeki günler de bizlere yeni detaylar sunacak mı.
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Realme Watch hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
Realme Watch sandığımızdan daha yakın bir tarihte bizlerle buluşabilir. CEO Madhav Sheth, akıllı saat hakkında Twitter üzerinden yeni bir video paylaştı.
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Realme Watch 25 Mayıs’ta tanıtılabilir!
Realme, hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Ülkemize de yeni giriş yapan firma bildiğiniz üzere yüzde 40 büyüme oranına ulaştı. 25 Mayıs tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile Narzo serisini tanıtması beklenen firmanın, etkinlik için bir sürprizi olabilir. Akıllı saat piyasasına gireceğini daha önceden duyuran firma, Realme Watch için hayranlarını daha fazla bekletmeyecek gibi duruyor. Zira şirketin CEO‘su Madhav Sheth, yeni çıkaracakları akıllı saat için yeni bir video yayınladı. Videoyu Twitter hesabından paylaşan CEO, kullanıcılardan heyecanlarını anlatmalarını istedi. Ayrıca firmanın hazırladığı videoda “çok yakında” ifadesini sürekli vurgulaması, akıllı saatin 25 Mayıs tarihinde tanıtılacağı yönünde beklenti oluşturdu.
Watch me!
Are you ready to join our journey in becoming India’s Most Popular Tech-Lifestyle Brand?
Our next AIoT products are on the way?
RT to show your excitement. pic.twitter.com/3Ny6EEDMi4
— Madhav @home (@MadhavSheth1) May 14, 2020
Daha önce Madhav Sheth‘in kolunda da gördüğümüz akıllı saat, biraz daha sporcu odaklı olacak gibi gözüküyor. Menü resimleri sızdırılan saatin, 1.4 inç boyutunda LCD ekrana sahip olacağı öğrenildi. Google Wear OS ile gelmeyecek cihazın, Huawei‘nin saatleri gibi kendine has bir arayüzü olacağı kesinleşti. 160 mAh değerinde batarya kapasitesine sahip olacak Realme Watch, firmanın iddiasına göre 7 gün şarj olmadan çalışabilmekte. Ayrıca sızdırılan menü görsellerinde cihazın, müzik ve uzaktan kamera kontrolü gibi seçenekleri de sunduğu öğrenildi. 25 Mayıs tarihinde tanıtılması beklenen cihazın her hangi bir fiyat bilgisine ulaşılamadı.
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Sony’den tam kablosuz sporcu kulaklığı: WF-SP800N
Konu ses ürünlerine gelince, zorlu rakipleri olmasına rağmen inatla tahtını kaptırmak istemeyen Sony, tam kablosuz kulaklık serilerini genişletiyor. Serinin yeni üyesi olan WF-SP800N ise, WF-SP700N modelinin güncellenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkacak.
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Sony, WF-SP800N modeli ile kullanıcılara neler vadediyor
WF-SP800N, Sony’nin sporcular için ürettiği kulaklıklardan. Bu kulaklık tasarlanırken; kullanıcıların her türlü spor esnasında sorun yaşamadan kullanabileceği bir cihaz olarak tasarlanmaya çalışılmış. Kulaklıklar, IP55 suya, tere ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip. Böylece spor esnasında terleseniz bile; acaba kulaklığım bozulur mu gibi bir endişeye kapılmanıza gerek kalmıyor. Cihazın kavisli tasarımı ise, kulağınıza tam oturmasını sağlayarak; spor esnasında kulaktan düşme ihtimalinin önüne geçiyor.
Cihazın en önemli özelliklerinden biri ise, son zamanlarda kablosuz kulaklıklarda giderek daha sık görmeye başladığımız ANC yani “aktif gürültü engelleme” özelliği. Böylelikle WF-SP800N modelini kullanırken sizi rahatsız edebilecek veya dikkatinizi dağıtabilecek gürültülere maruz kalmayacaksınız. Ayrıca Sony’nin uygulama desteği sayesinde bu özelliğin ve kulaklığın birçok ayarını uygulama üzerinden yapabileceksiniz. Sony’nin bu uygulamada sunduğu bir diğer özellik ise konum bazlı ANC aktivasyonu. Örneğin spor salonuna geldiğinizde, telefonunuz konumunuzu algılayıp; uygulama üzerinde kulaklığınıza ANC aktif etme işlemini otomatik olarak yaptırabiliyor. Bunun gibi önceden tanımladığınız konumlar ile, sık uğradığınız mekanlarda ANC özelliğinin kendiliğinden aktif olmasını veya inaktif olmasını sağlayabilirsiniz.
Sony WF-SP800N’nin batarya ömrü ise tam şarjda ANC açık iken 9 saat; ANC kapalı iken 13 saat. Kutu ile ise şarj ömrünü ANC açık kullanımda total 18 saate, ANC kapalı iken de totalde 26 saate çıkarabiliyorsunuz. Cihazın kutu ise USB Type-C ile şarj olmakla beraber herhangi bir kablosuz şarj desteğine sahip değil. Sony’nin Extra Bass serisine dahil olan kulaklıklar, mavi, turuncu ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip. Amerika Birleşik Devletleri’nde 200 Dolar fiyat etiketi ile satışa sunulan WF-SP800N, kağıt üstünde kendi segmenti için başarılı bir model olarak göze çarpıyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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Meizu HD60 kablosuz kulaklık duyuruldu!
Meizu, tek şarj ile uzun bir kullanım imkanı sunduğu HD60 isimli yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Meizu’nun yeni kulaklığı sunduğu özellikler ile müzik tutkunların ilgisini oldukça çekeceğe benziyor.
Çinli şirket, yapmış olduğu lansmanda birçok yeni ürününü tanıttı. Etkinlikte Meizu 17 ve 17 Pro modellerinin yanında müzik tarafında kulaküstü kablosuz kulaklığı HD60 modeli de tanıtıldı.
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Meizu’nun yeni kulaklığı, 40 mm sürücüler üstüne kuruluyor ve çok yüksek ses kalitesi vadediyor. Gürültü engelleme desteği aktif olarak sunuyor. Paylaşılan bilgiye göre 900 mAh’lık bir bataryaya sahip olan kulaklık USB Type-C ile şarj edilebiliyor ve tek şarjla 17 saat kullanım imkanı sunuyor.
Bluetooth 5.0 ve aptX desteğine sahip olan Meizu HD60, gerek görüşme yapmak gerekse müzik dinlemek için iyi bir seçenek olarak görünüyor. Deri tasarımlı bir kafa bandına sahip olan cihaz, paslanmaz çelik iskeletiyle kaydırmalı olarak kullanılabiliyor.
Qualcomm’un CSR 8675 çipi ile Bluetooth bağlantısı sağlayan HD60, Sony’nin CDX3775 çipi ve Qualcomm’un cVc teknolojisiyle de gürültü engelleme özelliği sunuyor. Yeni kulaklık, sağ kulaklığın hemen alt tarafına yerleştirilmiş olan bir buton yardımı ile farklı ses modları arasında geçişler yapma imkanı da kullanıcılara verilmiş.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Meizu HD60, 115 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. 11 Mayıs itibarıyla Çin’de satışa çıkacak olan kablosuz kulaklıkların Türkiye pazarında satışa çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor.