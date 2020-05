Redmi Buds Air Neo teknik özellikleri sızdırıldı!

Realme Watch sandığımızdan daha yakın bir tarihte bizlerle buluşabilir. CEO Madhav Sheth, akıllı saat hakkında Twitter üzerinden yeni bir video paylaştı.

Realme, hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Ülkemize de yeni giriş yapan firma bildiğiniz üzere yüzde 40 büyüme oranına ulaştı. 25 Mayıs tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile Narzo serisini tanıtması beklenen firmanın, etkinlik için bir sürprizi olabilir. Akıllı saat piyasasına gireceğini daha önceden duyuran firma, Realme Watch için hayranlarını daha fazla bekletmeyecek gibi duruyor. Zira şirketin CEO‘su Madhav Sheth, yeni çıkaracakları akıllı saat için yeni bir video yayınladı. Videoyu Twitter hesabından paylaşan CEO, kullanıcılardan heyecanlarını anlatmalarını istedi. Ayrıca firmanın hazırladığı videoda “çok yakında” ifadesini sürekli vurgulaması, akıllı saatin 25 Mayıs tarihinde tanıtılacağı yönünde beklenti oluşturdu.

Watch me!

Are you ready to join our journey in becoming India’s Most Popular Tech-Lifestyle Brand?

Our next AIoT products are on the way?

RT to show your excitement. pic.twitter.com/3Ny6EEDMi4

— Madhav @home (@MadhavSheth1) May 14, 2020