Redmi Buds Air Neo teknik özellikleri sızdırıldı!

Uygun fiyatlı ürünleriyle piyasada önemli bir rol oynayan Realme, yeni gerçek tam kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor. Realme Buds Air Neo kulaklığının bazı özellikleri sızdırıldı.

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Realme Buds Air tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı!

Son yıllarda oldukça popüler olan gerçek kablosuz kulaklıklar, her firmanın odak noktası olmuş durumda. Özellikle Apple tarafının çıkardığı Airpods serisinden sonra çeşitlilik kazanan bu başlık, yeni yarışmacılara sahip olmaya devam ediyor. Realme de yeni serisi Realme Air Buds Neo kulaklığı ile rekabete girmeye hazırlanıyor. 91Mobiles isimli internet sitesinde yer alan habere göre, yeni serinin bazı özellikleri ve tasarım detaylarının sızdırıldığı öğrenildi. Ortaya çıkan özelliklere göre firma, yeni seri kulaklıklarında 17 saat şarj süresi vadediyor. İçerisinde R1 çipinin yer alacağı Air Buds Neo kulaklığının, Bluetooth 5.0 özelliğine sahip olacağı öğrenildi. Ayrıca Realme Game Mode açık iken gecikmelerin %51 oranında düşürülebileceği de sızan özellikler arasında yer aldı. Mikro USB portu ile gelecek cihazın her hangi bir kablosuz şarj özelliği olmayacak.

Tüm bunların yanı sıra tasarımı da belli olan cihaz, görünüş itibariyle bir önceki seri olan Buds Air gibi Apple‘ın Airpods kulaklığına çok benzemekte. Kutu ve kulaklık tasarımının bu denli benzemesi ise oldukça ilginç bir gelişme olarak dikkatlerden kaçmadı. Sızan görsellerde beyaz ve yeşil renkleri ortaya çıkan cihazın başka renk seçeneğine sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. 25 Mayıs tarihinde Realme lansmanında tanıtılması olası olan cihaz bakalım önümüzdeki günler de bizlere yeni detaylar sunacak mı.