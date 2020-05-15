Huawei Matepad Pro inceleme – Android’in en iyi tableti olmuş!

Huawei Matepad Pro inceleme videomuzda, şirketin geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa çıkardığı tabletin tüm detaylarına yakından bakıyoruz.

Aksesuarlar

Öncelikle şirketin kendi online mağazasında +1’er TL kampanyasıyla sattığı klavyeli kılıf ve kalem ile incelememize başlayalım. Kılıf hem tableti koruma, hem iki farkı modda dikey şeklinde pozisyon alma hem de tabii ki klavye işlevini sunuyor. Klavye oldukça rahat ve güzel. Ayrıca klavyenin manyetik yüzey ile tablete otomatik bağlanması da gayet iyi. Ancak klavyenin Türkçe Q dizilimine sahip olmaması gözümüze çarpan bir eksi. Neyse ki eğer 10 parmak klavyeye bakmadan yazı yazabiliyorsanız, yazılımdan Türkçe Q dizilimini seçerek bunu atlatabiliyorsunuz.

Kalem ise tabletle notlar almak veya çizim yapmak isteyenlere hitap ediyor. Tabletin üst bölümündeki manyetik alana sabitlenen ve bu sayede şarj da olabilen cihaz, klavyeye benzer olarak alana dokunduğu anda bağlantıyı gerçekleştiriyor. Kalem ile birlikte tabletin içerisinde yer alan uygulamalarla notlar almak, bunları dijitale çevirmek veya çizimler yapabilmek mümkün.

Huawei Matepad Pro tasarımı nasıl?

Tasarım konusunda öncelikle hem yekpare alüminyum tasarım hem de 7.2 mm’lik oldukça ince bir yapı dikkat çekiyor. Cihaza ön taraftan bakıldığında ise %90 oranındaki ekran kasa oranı ve delik çentik bizleri karşılıyor. Tasarım tarafında en çok etkilendiğimiz konu ise hoparlörler oldu. Her iki yanda da 2’şer adet, toplamda 4 adet Harman Kardon hoparlörler bulunuyor. Bu hoparlörler gerek ses gücü gerekse de kalitesi anlamında oldukça başarılı.

10.8 inç boyutlu ekranda 2560 x 1600 QHD+ çözünürlük ve IPS LCD panel kullanılmış. Ekranda DCI-P3 renk gamı ile birlikte 540 nit maksimum parlaklık seviyesi bulunuyor. Ayrıca Android 10 ile birlikte gelen karanlık mod, ekranın renk sıcaklığını ve tonunu da ayarlayabiliyorsunuz.

Huawei Matepad Pro inceleme – Performans ve yazılım detayları

Gücünü Kirin 990 işlemcisinden alan cihazda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Bu depolama alanı UFS 3.0 standartında ve NanoSD kart ile 256 GB’a kadar arttırılabiliyor. Tabii ki Kirin 990 işlemcisi sayesinde hem uygulamalarda hem de grafik gücü isteyen oyunlarda performans bir hayli yüksek.

Yazılım tarafında ise bu modelde de Google servisleri bulunmuyor. Huawei’nin dizüstü bilgisayarında da bulunan çoklu ekran teknolojisi Matepad Pro modelinde de yer alıyor. Bu sayede uyumlu bir Huawei telefonunu tabletle eşleştirerek telefonunuzu tablet üzerinden kontrol edebiliyor, telefonunuzda yer alan dosyaları tablete tek bir kaydırma hareketiyle geçirebiliyorsunuz. Ayrıca bazı uygulamalarda desteklenen AppMultiplier özelliği ile, tek ekranda uygulamanın birden fazla özelliğini kullanabilmek mümkün. Son olarak Huawei Share ile destekli cihazlarla yüksek hızlı dosya transferi de yine mümkün.

Son olarak bataryadan söz edecek olursak 7250 mAh batarya kapasitesi ile yaklaşık 7 saatlik bir ekran süresi deneyimledik. Ayrıca tablet, dünyanın kablosuz şarj ve tersine şarj destekleyen ilk tableti. Cihazın kutusundan 20W’lık şarj adaptörü çıkıyor olmasına karşın, 40W destekli bir tabletten söz ediyoruz. Keşke kutudan direkt olarak 40W’lık bir şarj adaptörü çıksaydı.

https://youtu.be/xDr0tEDKuu4