Tablet
Huawei Matepad Pro inceleme – Android’in en iyi tableti olmuş!
Huawei Matepad Pro inceleme videomuzda, şirketin geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa çıkardığı tabletin tüm detaylarına yakından bakıyoruz.
Aksesuarlar
Öncelikle şirketin kendi online mağazasında +1’er TL kampanyasıyla sattığı klavyeli kılıf ve kalem ile incelememize başlayalım. Kılıf hem tableti koruma, hem iki farkı modda dikey şeklinde pozisyon alma hem de tabii ki klavye işlevini sunuyor. Klavye oldukça rahat ve güzel. Ayrıca klavyenin manyetik yüzey ile tablete otomatik bağlanması da gayet iyi. Ancak klavyenin Türkçe Q dizilimine sahip olmaması gözümüze çarpan bir eksi. Neyse ki eğer 10 parmak klavyeye bakmadan yazı yazabiliyorsanız, yazılımdan Türkçe Q dizilimini seçerek bunu atlatabiliyorsunuz.
Kalem ise tabletle notlar almak veya çizim yapmak isteyenlere hitap ediyor. Tabletin üst bölümündeki manyetik alana sabitlenen ve bu sayede şarj da olabilen cihaz, klavyeye benzer olarak alana dokunduğu anda bağlantıyı gerçekleştiriyor. Kalem ile birlikte tabletin içerisinde yer alan uygulamalarla notlar almak, bunları dijitale çevirmek veya çizimler yapabilmek mümkün.
Huawei Matepad Pro tasarımı nasıl?
Tasarım konusunda öncelikle hem yekpare alüminyum tasarım hem de 7.2 mm’lik oldukça ince bir yapı dikkat çekiyor. Cihaza ön taraftan bakıldığında ise %90 oranındaki ekran kasa oranı ve delik çentik bizleri karşılıyor. Tasarım tarafında en çok etkilendiğimiz konu ise hoparlörler oldu. Her iki yanda da 2’şer adet, toplamda 4 adet Harman Kardon hoparlörler bulunuyor. Bu hoparlörler gerek ses gücü gerekse de kalitesi anlamında oldukça başarılı.
10.8 inç boyutlu ekranda 2560 x 1600 QHD+ çözünürlük ve IPS LCD panel kullanılmış. Ekranda DCI-P3 renk gamı ile birlikte 540 nit maksimum parlaklık seviyesi bulunuyor. Ayrıca Android 10 ile birlikte gelen karanlık mod, ekranın renk sıcaklığını ve tonunu da ayarlayabiliyorsunuz.
Huawei Matepad Pro inceleme – Performans ve yazılım detayları
Gücünü Kirin 990 işlemcisinden alan cihazda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Bu depolama alanı UFS 3.0 standartında ve NanoSD kart ile 256 GB’a kadar arttırılabiliyor. Tabii ki Kirin 990 işlemcisi sayesinde hem uygulamalarda hem de grafik gücü isteyen oyunlarda performans bir hayli yüksek.
Yazılım tarafında ise bu modelde de Google servisleri bulunmuyor. Huawei’nin dizüstü bilgisayarında da bulunan çoklu ekran teknolojisi Matepad Pro modelinde de yer alıyor. Bu sayede uyumlu bir Huawei telefonunu tabletle eşleştirerek telefonunuzu tablet üzerinden kontrol edebiliyor, telefonunuzda yer alan dosyaları tablete tek bir kaydırma hareketiyle geçirebiliyorsunuz. Ayrıca bazı uygulamalarda desteklenen AppMultiplier özelliği ile, tek ekranda uygulamanın birden fazla özelliğini kullanabilmek mümkün. Son olarak Huawei Share ile destekli cihazlarla yüksek hızlı dosya transferi de yine mümkün.
Son olarak bataryadan söz edecek olursak 7250 mAh batarya kapasitesi ile yaklaşık 7 saatlik bir ekran süresi deneyimledik. Ayrıca tablet, dünyanın kablosuz şarj ve tersine şarj destekleyen ilk tableti. Cihazın kutusundan 20W’lık şarj adaptörü çıkıyor olmasına karşın, 40W destekli bir tabletten söz ediyoruz. Keşke kutudan direkt olarak 40W’lık bir şarj adaptörü çıksaydı.
https://youtu.be/xDr0tEDKuu4
Tablet
Huawei MatePad Pro Türkiye’de satışa sunuldu!
Huawei MatePad Pro, sade ve minimalist tasarıma sahip olarak bizi karşılıyor. Çoklu ekran iş birliği ve Huawei APP Multiplier özellikleriyle kullanıcılara yenilikler sunan MatePad Pro, Online Mağaza üzerinden Türkiye’de satışa sunuldu.
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Tablet, gece yarısı grisi rengiyle, 4.299 TL satış fiyatıyla kullanıcılara sunuluyor. 17 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek satış kampanyası kapsamında, 699 TL değerindeki Huawei M-Pencil dokunmatik kalem ve 999 TL değerindeki Huawei akıllı manyetik klavye, MatePad Pro ile birlikte sadece 1’er TL’ye paket kapsamında kullanıcılara sunuluyor. Huawei Online Mağaza üzerinden sunulan bu avantajlı kampanyaya buradaki adresinden ulaşabilirsiniz.
Sade ve minimalist tasarımla dikkat çekiyor!
10,8 inç 16:10 ekranını çevreleyen ultra dar 4.9mm çerçevelerle dünyanın en yüksek tablet ekran-gövde oranına (yüzde 90) sahip Huawei MatePad Pro’da bulunan mikro-kavisli tasarım, rahat bir tutuş sağlarken, magnezyum alaşımlı çerçevesi tableti hafif ama dayanıklı kılıyor. Fiberglas kaplamaya sahip olan MatePad Pro en yüksek kalitede zarif bir tasarım sunuyor.
MatePad Pro, performans noktasında da 7nm Kirin 990 amiral gemisi yonga seti ile çok iddialı. 6 çekirdekli Mali-G76 GPU, sorunsuz bir oyun ve eğlence deneyimi için performansı ve pil ömrünü büyük ölçüde arttırıyor. 8 GB’a kadar LPDDR4X çift kanallı RAM ile donatılmış MatePad Pro, uygulamaları yüksek hızlarda başlatıyor. Tüm bu performans, ısı yönetimi için AI ile sinerji yaratan ve çok yüksek talepler olduğunda bile tabletin serin kalmasını sağlayan 12 katmanlı bir soğutma sistemi tarafından destekleniyor.
Çoklu Ekran işbirliği ve APP Multiplier özellikleriyle engelleri kaldırın
MatePad Pro, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İşbirliği ve APP Multiplier özelliklerini destekliyor. MatePad Pro, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşim şeklini temelden değiştiren yenilikler sunuyor. Huawei Share, gelişmiş çapraz platform işlevselliğine sahip Huawei cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldıran çok ekranlı işbirliğini etkinleştiriyor. Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı işbirliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında “sürükle ve bırak” dosya aktarımlarına olanak tanıyor. Çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok şeye olanak tanıyor. Bu çözüm, kullanıcının sorunsuz bir çoklu cihaz deneyimini kolaylaştırarak doğrudan tabletten çağrı almasını veya kısa mesajlara cevap vermesini de mümkün kılıyor.
İster çevrimiçi alışveriş yaparken sohbet edin, ister İnternet’te gezinirken kısa bir video izlemek isteyin, Çoklu pencere özelliği, aynı anda üç uygulama desteği ile zahmetsiz bir şekilde çoklu görev sağlıyor. Kayan pencere ile kullanıcılar, oyun oynarken veya film izlerken metin mesajlarına yanıt verebilir. Android tablet kullanıcı deneyimini temel alan yeni APP Multiplier, bir uygulamayı iki pencereye bölerek, yatay yönlendirmeden en iyi şekilde yararlanan devrim niteliğinde bir çift görünüm deneyimi sunuyor. Pencerelerin boyutu sadece kenarlığı sürükleyerek kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlanabilir.
Kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyen ilk tablet!
MatePad Pro dünyanın kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyen ilk tableti olma özelliğine de sahip. Tablet, yüksek kapasiteli 7250mAh pil ve Kirin 990 ve EMUI’ye entegre edilmiş güç tasarrufu özellikleri sayesinde mükemmel pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj için 20W güç adaptörü ile birlikte sunulan MatePad Pro, kullanıcıların tabletlerini daha hızlı şarj etmelerini sağlayan 40W Huawei SuperCharge’ı destekliyor.
Eğlence için tasarlandı!
MatePad Pro, 280ppi piksel yoğunluğunda 2K QHD (2560 × 1600) çözünürlüğe sahip IPS panel ile birlikte geliyor. DCI-P3 sinematik renk gamını 540 nit parlaklık ve 1500: 1 kontrast oranında tam olarak gösterebiliyor. QHD ekran, üstün bir eğlence deneyimi sunuyor. Huawei ClariVu ekran geliştirme teknolojisi, renk üretimini ve görüntü netliğini önemli ölçüde artırarak donanımı güçlendiriyor. Ev sineması kurulumlarına benzeyen bir ses deneyimi sunan MatePad Pro, 3D stereo ses efektlerini sürmek için Histen 6.0’ı destekliyor. Harman Kardon tarafından geliştirilen yüksek genlikli dört kanallı dörtlü hoparlör, en karmaşık sesleri bile kusursuz netlikte üretiyor.
Hayata geçirilen kampanya kapsamında tüketiciler, 4.299 TL son kullanıcı satış fiyatıyla sunulan tabletle birlikte, 999 TL değerindeki Huawei akıllı manyetik klavye ve 699 TL değerindeki M-Pencil dokunmatik kaleme sadece 1’er TL ödeyerek sahip olabiliyorlar.
İnceleme
Lenovo Yoga Smart Tab incelemesi | Her işe yarayan tablet!
Lenovo Yoga Smart Tab incelemesi ile karşınızdayız. Lenovo’nun en yeni tableti konumunda olan Yoga Smart Tab detayları videomuzda!
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Lenovo Yoga Smart Tab Özellikleri
Yoga Smart Tab 10,1 inç boyutunda FHD bir ekran ile gelirken gücünü Qualcomm Snapdragon 439’dan alıyor. Bunun 4 GB RAM ve 64 GB depolama birimi ile desteklendiğini görüyoruz.
JBL tarafından geliştirilen Dolby Atmos destekli 2 adet 2 Watt değerindeki hoparlörler cihazı tam bir eğlence cihazına dönüştürüyor. 3 adet mikrofonu ile de görüntülü görüşmeleri rahatlıkla yapabilirsiniz.
Tek elle tutuşu çok kolay olan Yoga Smart Tab’in farklı konumlarda kullanılabilmesi de sizin işinize çok yarayacak. Google Asistan desteğiyle de akıllı ev sisteminin ana cihazı yapabilirsiniz.
Detaylar videomuzda. İyi seyirler…
Tablet
Microsoft Outlook iPad çoklu görev desteği kazandı!
Microsoft uzun süredir Outlook için beklenen çoklu görev (multitasking) özelliğini sonunda iPad’e getirdi.
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Microsoft Outlook ile iPad’de yapabilecekleriniz:
Microsoft Outlook güncellendi! Microsoft bugün iOS için geliştirmiş olduğu Microsoft Outlook uygulaması için bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncelleme ile artık kullanıcılar ekran bölme ve uygulama kaydırma (slide over) da dahil iPad’in sahip olduğu bütün çoklu görev özelliklerini kullanabilecekler.
Ekran bölme özelliği ile, Microsoft Outlook ile beraber diğer uygulamaları da aynı ekranda görebilecekler. E-postalarını okurken sms atma, internette gezme gibi birçok diğer işlemi birlikte yapabilecekler. Ayrıca ana ekranda bulunan uygulama üzerinde, başka uygulamaları çalıştırmanızı sağlayan uygulama kaydırma moduyla da Microsoft Outlook’u kullanabileceksiniz. Hatta bu güncelleme ile birden fazla Outlook sekmesi açma şansınız da olacak.
Sürükle bırak özelliğini de destekleyecek olan yeni Microsoft Outlook, iPad kullnıcılarının hayatını bir hayli kolaylaştıracak. Bu güncelleme ile profesyonel hayatta Microsoft Outlook kullanan bir çok çalışan için, iPad dizüstü bilgisayarlarının yerini alma yolunda bir adım daha öne geçmiş oldu.
Microsoft Outlook uygulamasının gmail, yahoo vb. bir çok e-posta hesabıyla da kullanılabildiğini hatırlatmak isteriz. Profesyoneller tarafından yoğun olarak kullanılan uygulamayı siz de deneyebilirsiniz.
Uygulama AppStore’da ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmakta, uygulamayı linke tıklayarak indirebilirsiniz. Yukarıda belirtilen özellikleri kullanabilmeniz için iOS 12 veya daha güncel bir sürümün yüklü olması gerekmekte olup, bazı çoklu görev özellikleri sadece iPadOS 13 de bulunmaktadır.