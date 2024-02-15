Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni giriş segment akıllı telefonu olan Redmi A3 üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi A3 piyasaya sürüldü. Detaylara bakalım.

Redmi A3 neler sunuyor?

Akıllı telefon giriş seviyesinde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1650 x 720 piksel HD+ çözünürlüğü destekliyor. 6.71 inç büyüklüğünde olan bu ekranda 90 hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Akıllı telefon üç renk seçeneğiyle birlikte piyasaya sürüldü:

Açık mavi

Siyah

Orman yeşili

Redmi A3 kaputun altında MediaTek Helio G36 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 4 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB eMMC 5.1 dahili depolama birimine sahip. MediaTek Helio G36 yonga seti gücünü 10W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Kameralara geldiğimizde ise akıllı telefon 13 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 0.08 MP ikincil bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.