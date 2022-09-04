Realme yeni cihazı Realme C33’ü 6 Eylül’de Hindistan pazarına sunacağını söylemişti. Hindistan’da büyük bir pazar payına sahip olan Xiaomi’de Hindistan pazarı için bir cihaz piyasaya süreceğini açıkladı. Cihazın ismi “Redmi A1”. Xiaomi bu cihazı “Made In India, Made For India” (Hindistan’da Üretildi, Hindistan İçin Üretildi) sloganıyla piyasaya sürecek. Söylemekte fayda var bu cihaz Xiaomi Mi A1 ile tamamen farklı bir cihaz. Sadece isim benzerliği.

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Redmi A1 ile ilgili kesin olan birkaç bilgi var. Bunlardan birisi cihazın 5000 mAh’lik bir pil ile birlikte geleceği. Arkadaki iki kameradan birisi 8MP değerinde ve yapay zeka desteği mevcut. Ön kamera ise 5MP. Bu kameralar ile ilgili herhangi bir diyafram açıklığı bilgisi bulunmuyor. Görseldeki tasarıma baktığımızda da Xiaomi 11T serisine benzeyen bir kamera tasarımı yapıldığını görüyoruz. Resmi olarak açıklanan bilgiye göre cihazın arkası suni deri olacak. Ekranı ise HD+ çözünürlükte ve 6.52 inç büyüklüğünde olacak.

Bunlar dışında elimizde, kesin olmayan ancak kuvvetle muhtemel doğru çıkacak bilgiler mevcut. Sızıntılara göre cihaz MediaTek Helio A22 yonga setini bünyesinde barındıracak. Tüm bunlara ek olarak cihaz; 10W hızlı şarj destekli pil, çift SIM, microSD kart yuvaları ve 3,5 mm jak girişine sahip olacak. Resmi olamayan bir bilgiye göre arka kamera f2.0 ön kamera ise f2.2 diyafram değerine sahip olacak. Cihazın Android 12 ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Şimdilik Redmi A1 ile ilgili elimizdeki bütün bilgiler bunlar. Lansman zamanı yaklaştıkça elimize daha fazla bilgi ulaşacağını umuyoruz. Ancak uyarmak lazım bu cihazın Türkiye’ye gelmeme ihtimali veya başka bir isimle gelme ihtimali de mevcut. Xiaomi, pazarlar arasında isim değişikliği yapmayı seviyor. Örneğin Çin’de Redmi Note 9 4G olarak tanıtılan bir cihaz Hindistan pazarına Redmi 9 Power, Global pazara ise Redmi 9T olarak sürülmüştü. Xiaomi T serileri de benzer şekilde Çin’de Redmi K serileri olarak piyasaya sürülüyor. Lansmandan sonra bu cihazların Global pazara gelip gelmediğini göreceğiz. Siz Redmi A1 hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.