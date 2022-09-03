Ülkemizde son zamanlarda ismini sıkça duymaya başladığımız bir marka olan Realme, yeni cihazı olan Realme C33’ü 6 Eylül saat 12.00’de Hindistan’da tanıtacağını söyledi. Türkiye saatine göre ise 6 Eylül sabah 9.30’da lansman yapılacak. Realme, Realme C33’ü “Naye Zamane Ka Entertainment” olarak lanse ediyor. Türkçe çevirisi ise Yeni Çağın Eğlencesi.

A new experience awaits. Get ready for #NayeZamaneKaEntertainment with the all-new #realmeC33, launching on 6th September, 12:00 PM, on our official channels. Know More: https://t.co/4qldjPzbts pic.twitter.com/IMM9h6ULuM — realme (@realmeIndia) September 3, 2022

Şirket, Realme C33’ün teknik özelliklerini açıklamadı. Ancak elimizde tasarımla ilgili bilgiler bulunuyor. Realme C33 8 mm inceliğinde ve 187 gr kalınlıkta bir cihaz olarak piyasaya sürülecek. Cihazın çerçevesinin alt kısmında hoparlör, mikrofon ve 3,5 mm kulaklık jak girişi bulunuyor. Görsele biraz dikkatli baktığımızda parmak izi okuyucusunun da güç tuşuna entegre edildiğini görüyoruz.

Realme’nin yayınladığı başka bir görselde ise kamera detaylarına değinilmiş. Görselde toplamda iki adet arka kamera görünüyor. Ana kamera 50 MP değerinde ve yapay zeka destekli. Realme’nin, Realme C33 üzerindeki bir iddiası ise segmentindeki en iyi piksel performansına sahip olduğu. Bunun dışında cihazın birçok kamera modu olduğu da belirtilmiş.

Aktarılan bir başka bilgi ise batarya hakkında. Realme C33 5000 mAh’lik bir batarya ile piyasaya sürülecek. Cihazın toplamda otuz yedi güne kadar bekleme süresi bulunuyor. Ultra pil tasarrufu modu olduğu da belirtilmiş. Kaç watt hızlı şarjı desteklediği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Realme C33 çerçevenin alt kısmında bulunan Type – C girişinden şarj olacak.

Realme C33 hakkında bildiklerimiz bu kadar. İlerleyen günlerde daha fazla bilgi ortaya çıktıkça sizi bilgiledirmeye devam edeceğiz. Siz Realme C33 hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.