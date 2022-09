Ülkemizde son zamanlarda ismini sıkça duymaya başladığımız bir marka olan Realme, yeni cihazı olan Realme C33’ü 6 Eylül saat 12.00’de Hindistan’da tanıtacağını söyledi. Türkiye saatine göre ise 6 Eylül sabah 9.30’da lansman yapılacak. Realme, Realme C33’ü “Naye Zamane Ka Entertainment” olarak lanse ediyor. Türkçe çevirisi ise Yeni Çağın Eğlencesi.

