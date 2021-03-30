Redmi 9C incelemesi | Xiaomi’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon!

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi’nin Türkiye’deki fabrikasıyla ilgili birçok haber yapmış; hatta fabrikadaki basın lansmanına da dahil olmuştuk. Fabrika gezisine katılan Aydoğan, Xiaomi’nin Avcılar’daki fabrikasıyla ilgili detayları da hazırladığı videoyla bizlere aktarmıştı. Peki gelin, bu fabrikadan çıktığını göreceğimiz ilk yerli üretim Xiaomi cihaz olan Redmi 9C nasıl bir cihaz, birlikte göz atalım.

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Xiaomi Türkiye fabrikası, artık faal!

Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL ve Tecno gibi birçok marka artık ülkemizdeki üretim yatırımlarını genişletiyor. Fakat aralarında en hızlı davranan markaysa Xiaomi oldu. İncelemesini gerçekleştirdiğimiz Redmi 9C modeliyse Türkiye’de üretilen ilk Xiaomi modeli. 196 gram ağırlığındaki cihaz güzel renklere sahip. Bize kalırsa da, turuncu renk en göz alıcı renk seçeneği olarak öne çıkıyor. 4’lü kamera modülüne sahip olan 9C, arka tarafta bir parmak izi okuyucusuna sahip. Bizce arka yüzeyde bulunan parmak izi okuyucuların modasıysa artık geçmiş durumda. Ama bütçe dostu olarak tasarlandığını düşündüğümüz bir cihaz içinse; bu durum göze alınabilir diye düşünüyoruz.

Cihazda eleştireceğimiz diğer bir detay da, Micro-USB girişine sahip olması. Günümüzde, Type-C’nin artık standart hale geldiğini göze aldığımız zaman; Micro-USB’nin bir dezavantaj olduğunu söylemek maalesef zor değil. Hatta Apple bile yakın zamanda Type-C girişler kullanmaya başlayacak. Bütün bunları göz önüne aldığımız zaman bizce Redmi 9C giriş seviyesi bir model olsa bile; Type-C girişine sahip olmalıydı diye düşünüyoruz.

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3.5 mm kulaklık girişi 9C modelinde yerini korumaya devam ediyor

Cihazda 3.5 mm kulaklık girişi, yeni cihazlarda gördüğümüzün aksine hala varlığını korumaya devam ediyor. SIM girişiyse cihazın yan tarafına konumlandırılmış. Ayrı bir Micro-SD kart yuvası bulunan cihazda, hafızayı da artırabilmeniz mümkün. İki SIM’de de Volte desteği var. Bu sayede hangi SIM kart yuvasını kullanırsanız kullanın 4G desteğini almaya devam edeceksiniz anlamına geliyor. Yani çift SIM kartlı kullanımlarda iki hattınız için de 4G desteğinden vazgeçmek zorunda değilsiniz.

Redmi 9C’de ekran özellikleri neler

6.53 inçlik HD+ IPS LCD bir panel bulunması birçok kullanıcı için önemli. Çoğu kullanıcının 1080p çözünürlükte ekranlar görmek istediği günlerde HD+ ekran beklentilerin bir nebze aşağısında kalıyor. Ekranda damla çentikli bir tasarıma yer verilmiş durumda. Maksimum parlaklıksa 400 nit olarak belirlenmiş.

Redmi 9C hangi işlemciye sahip

MediaTek’in Helio G35 işlemcisiyle sunulan cihaz. Bizce giriş segmenti düşünüldüğünde gayet yeterli bir işlemciye sahip. MediaTek’in “Gaming” olarak adlandırdığı G serisinde, giriş segmenti için normal düzeyde bir mobil oyunculuk performansı sunabiliyor. Her ne kadar G35 bu seriye dahil olsa da; güncelliğini nispeten yitiren bir işlemci olduğu için Pubg gibi FPS oyunlarda yüksek performans verileri görebilmeniz tabiki de mümkün değil. Ama günlük kullanım için Helio G35 gayet ideal bir işlemci.