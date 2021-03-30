Video
Redmi 9C incelemesi | Xiaomi’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon!
Geçtiğimiz günlerde Xiaomi’nin Türkiye’deki fabrikasıyla ilgili birçok haber yapmış; hatta fabrikadaki basın lansmanına da dahil olmuştuk. Fabrika gezisine katılan Aydoğan, Xiaomi’nin Avcılar’daki fabrikasıyla ilgili detayları da hazırladığı videoyla bizlere aktarmıştı. Peki gelin, bu fabrikadan çıktığını göreceğimiz ilk yerli üretim Xiaomi cihaz olan Redmi 9C nasıl bir cihaz, birlikte göz atalım.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Xiaomi Türkiye fabrikası, artık faal!
Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL ve Tecno gibi birçok marka artık ülkemizdeki üretim yatırımlarını genişletiyor. Fakat aralarında en hızlı davranan markaysa Xiaomi oldu. İncelemesini gerçekleştirdiğimiz Redmi 9C modeliyse Türkiye’de üretilen ilk Xiaomi modeli. 196 gram ağırlığındaki cihaz güzel renklere sahip. Bize kalırsa da, turuncu renk en göz alıcı renk seçeneği olarak öne çıkıyor. 4’lü kamera modülüne sahip olan 9C, arka tarafta bir parmak izi okuyucusuna sahip. Bizce arka yüzeyde bulunan parmak izi okuyucuların modasıysa artık geçmiş durumda. Ama bütçe dostu olarak tasarlandığını düşündüğümüz bir cihaz içinse; bu durum göze alınabilir diye düşünüyoruz.
Cihazda eleştireceğimiz diğer bir detay da, Micro-USB girişine sahip olması. Günümüzde, Type-C’nin artık standart hale geldiğini göze aldığımız zaman; Micro-USB’nin bir dezavantaj olduğunu söylemek maalesef zor değil. Hatta Apple bile yakın zamanda Type-C girişler kullanmaya başlayacak. Bütün bunları göz önüne aldığımız zaman bizce Redmi 9C giriş seviyesi bir model olsa bile; Type-C girişine sahip olmalıydı diye düşünüyoruz.
3.5 mm kulaklık girişi 9C modelinde yerini korumaya devam ediyor
Cihazda 3.5 mm kulaklık girişi, yeni cihazlarda gördüğümüzün aksine hala varlığını korumaya devam ediyor. SIM girişiyse cihazın yan tarafına konumlandırılmış. Ayrı bir Micro-SD kart yuvası bulunan cihazda, hafızayı da artırabilmeniz mümkün. İki SIM’de de Volte desteği var. Bu sayede hangi SIM kart yuvasını kullanırsanız kullanın 4G desteğini almaya devam edeceksiniz anlamına geliyor. Yani çift SIM kartlı kullanımlarda iki hattınız için de 4G desteğinden vazgeçmek zorunda değilsiniz.
Redmi 9C’de ekran özellikleri neler
6.53 inçlik HD+ IPS LCD bir panel bulunması birçok kullanıcı için önemli. Çoğu kullanıcının 1080p çözünürlükte ekranlar görmek istediği günlerde HD+ ekran beklentilerin bir nebze aşağısında kalıyor. Ekranda damla çentikli bir tasarıma yer verilmiş durumda. Maksimum parlaklıksa 400 nit olarak belirlenmiş.
Redmi 9C hangi işlemciye sahip
MediaTek’in Helio G35 işlemcisiyle sunulan cihaz. Bizce giriş segmenti düşünüldüğünde gayet yeterli bir işlemciye sahip. MediaTek’in “Gaming” olarak adlandırdığı G serisinde, giriş segmenti için normal düzeyde bir mobil oyunculuk performansı sunabiliyor. Her ne kadar G35 bu seriye dahil olsa da; güncelliğini nispeten yitiren bir işlemci olduğu için Pubg gibi FPS oyunlarda yüksek performans verileri görebilmeniz tabiki de mümkün değil. Ama günlük kullanım için Helio G35 gayet ideal bir işlemci.
Video
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Xiaomi’nin 29 Mart 2021 tarihi itibarıyla resmi açılışını yaptığı İstanbul Avcılar’da Salcomb ortaklığı ile açılan fabrikayı ziyaret ettik. Hem yetkililerden duyduklarımız hem de söylentileri bu videoda sizlere aktarıyoruz. Bakalım Xiaomi Türkiye bu fabrikada hangi modelleri, ne zaman ve ne kadar montan ile üretecek. Birçok sorunun cevabı bu videoda!
İlginizi çekebilir; Redmi Note 10 Türkiye fiyatı belli oldu!
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
İnceleme
GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Huawei FreeBuds 4i incelemesiyle karşınızdayız. Freebuds 3i ile fiyat-performans odaklı ve ANC desteği olan bir kulaklık modeli çıkaran marka, 4i ile yeniledi.
İlginizi çekebilir; 1.000 TL ALTI TWS KULAKLIK ÖNERİLERİ | Bilinen markalardan kaliteli modeller!
GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Freebuds 4i tasarımsal olarak yumurtaya benzeyen şekilde geliyor. Siyah, beyaz ve kırmızı renkte gelen model tasarımsal olarak en küçük kutuya sahip olmasıyla çok rahat taşınıyor.
Freebuds Pro’ya benzer kulaklık yapısı sunan Freebuds 4i, üzerinde yer alan mikrofon ile konuşma sırasında da gürültü engelleme yapabiliyor. FreeBuds 4i, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar kullanıyor.
FreeBuds 4i, düşük güç tüketimi tasarımı kullanıyor. Kulaklık 10 saat kesintisiz müzik çalmayı destekliyor. ANC açıkken, tek bir tam şarjla 7,5 saate kadar sürekli olarak müzik çalabiliyor. Huawei FreeBuds 4i hızlı şarjı da destekliyor. 10 dakikalık şarjla, dört saate kadar müzik çalabiliyor. Kulaklıklar bu gelişmiş pilleri aracılığıyla ayrıca 200 güne varan stand-by süresi de sunuyor.
10 mm dinamik sürücü ve kompakt gövdeye yerleştirilmiş kompozit diyafram ve üç seviyeli dengeli ses sunmak için yerleşik profesyonel ayar algoritmaları ile azımsanmayacak bir ses kalitesi sunuyor. 4i’yi gitar, davul, vokal ve piyano müziği gibi çok çeşitli popüler ses stilleri için uygun hale getirerek, insanların dinleme alışkanlıklarına göre bilimsel olarak optimize edilmiş ses kalitesi sağlıyor.
Sizden Gelenler
Tarihine adını yazdıran insanlara ne sorardık? | Sorun Söyleyelim #17
Sorun Söyleyelim #17 videosuyla karşınızdayız. Yeni konseptimizle beraber Dilşah’ın herkese tek bir soru soracak.Özellikle kahkahanın bol olduğu serimizde sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplardan biri seçilerek, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplıyoruz. ;Üstelik sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Haftanın Sorusu?
Tarihe adını yazdırmış bir insana soru sorma fırsatın olsa bu kim olurdu ve soru ne olurdu?
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Quincii, 4 gün önce
-
Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
-
Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
-
Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
OnePlus 9 Serisi saniyeler içerisinde binlerce satıldı!
Xiaomi Elektrikli Otomobil Üretimine Başlayacağını Açıkladı!
Huawei MatePad Pro 2, HarmonyOS işletim sistemiyle geliyor!
Enlisted için planlanan açık beta tarihi belli oldu!
Redmi 9C incelemesi | Xiaomi’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon!
Redmi 9C incelemesi | Xiaomi’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon!
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası
Redmi 9C incelemesi | Xiaomi’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon!
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.