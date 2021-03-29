Huawei FreeBuds 4i incelemesiyle karşınızdayız. Freebuds 3i ile fiyat-performans odaklı ve ANC desteği olan bir kulaklık modeli çıkaran marka, 4i ile yeniledi.

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Freebuds 4i tasarımsal olarak yumurtaya benzeyen şekilde geliyor. Siyah, beyaz ve kırmızı renkte gelen model tasarımsal olarak en küçük kutuya sahip olmasıyla çok rahat taşınıyor.

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Freebuds Pro’ya benzer kulaklık yapısı sunan Freebuds 4i, üzerinde yer alan mikrofon ile konuşma sırasında da gürültü engelleme yapabiliyor. FreeBuds 4i, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar kullanıyor.

FreeBuds 4i, düşük güç tüketimi tasarımı kullanıyor. Kulaklık 10 saat kesintisiz müzik çalmayı destekliyor. ANC açıkken, tek bir tam şarjla 7,5 saate kadar sürekli olarak müzik çalabiliyor. Huawei FreeBuds 4i hızlı şarjı da destekliyor. 10 dakikalık şarjla, dört saate kadar müzik çalabiliyor. Kulaklıklar bu gelişmiş pilleri aracılığıyla ayrıca 200 güne varan stand-by süresi de sunuyor.

10 mm dinamik sürücü ve kompakt gövdeye yerleştirilmiş kompozit diyafram ve üç seviyeli dengeli ses sunmak için yerleşik profesyonel ayar algoritmaları ile azımsanmayacak bir ses kalitesi sunuyor. 4i’yi gitar, davul, vokal ve piyano müziği gibi çok çeşitli popüler ses stilleri için uygun hale getirerek, insanların dinleme alışkanlıklarına göre bilimsel olarak optimize edilmiş ses kalitesi sağlıyor.