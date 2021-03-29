Video
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Xiaomi’nin 29 Mart 2021 tarihi itibarıyla resmi açılışını yaptığı İstanbul Avcılar’da Salcomb ortaklığı ile açılan fabrikayı ziyaret ettik. Hem yetkililerden duyduklarımız hem de söylentileri bu videoda sizlere aktarıyoruz. Bakalım Xiaomi Türkiye bu fabrikada hangi modelleri, ne zaman ve ne kadar montan ile üretecek. Birçok sorunun cevabı bu videoda!
İlginizi çekebilir; Redmi Note 10 Türkiye fiyatı belli oldu!
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
İnceleme
GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Huawei FreeBuds 4i incelemesiyle karşınızdayız. Freebuds 3i ile fiyat-performans odaklı ve ANC desteği olan bir kulaklık modeli çıkaran marka, 4i ile yeniledi.
İlginizi çekebilir; 1.000 TL ALTI TWS KULAKLIK ÖNERİLERİ | Bilinen markalardan kaliteli modeller!
GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Freebuds 4i tasarımsal olarak yumurtaya benzeyen şekilde geliyor. Siyah, beyaz ve kırmızı renkte gelen model tasarımsal olarak en küçük kutuya sahip olmasıyla çok rahat taşınıyor.
Freebuds Pro’ya benzer kulaklık yapısı sunan Freebuds 4i, üzerinde yer alan mikrofon ile konuşma sırasında da gürültü engelleme yapabiliyor. FreeBuds 4i, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar kullanıyor.
FreeBuds 4i, düşük güç tüketimi tasarımı kullanıyor. Kulaklık 10 saat kesintisiz müzik çalmayı destekliyor. ANC açıkken, tek bir tam şarjla 7,5 saate kadar sürekli olarak müzik çalabiliyor. Huawei FreeBuds 4i hızlı şarjı da destekliyor. 10 dakikalık şarjla, dört saate kadar müzik çalabiliyor. Kulaklıklar bu gelişmiş pilleri aracılığıyla ayrıca 200 güne varan stand-by süresi de sunuyor.
10 mm dinamik sürücü ve kompakt gövdeye yerleştirilmiş kompozit diyafram ve üç seviyeli dengeli ses sunmak için yerleşik profesyonel ayar algoritmaları ile azımsanmayacak bir ses kalitesi sunuyor. 4i’yi gitar, davul, vokal ve piyano müziği gibi çok çeşitli popüler ses stilleri için uygun hale getirerek, insanların dinleme alışkanlıklarına göre bilimsel olarak optimize edilmiş ses kalitesi sağlıyor.
Sizden Gelenler
Tarihine adını yazdıran insanlara ne sorardık? | Sorun Söyleyelim #17
Sorun Söyleyelim #17 videosuyla karşınızdayız. Yeni konseptimizle beraber Dilşah’ın herkese tek bir soru soracak.Özellikle kahkahanın bol olduğu serimizde sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplardan biri seçilerek, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplıyoruz. ;Üstelik sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Haftanın Sorusu?
Tarihe adını yazdırmış bir insana soru sorma fırsatın olsa bu kim olurdu ve soru ne olurdu?
Cuma Raporu
Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası
Cuma Raporu #147 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; REDMI NOTE 10 ELİMİZDE! | Beklenen telefon geldi!
Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
09:30 Yeni nesil telefonlar tanıtıldı
16:52 Mi MIX, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Band 6 da geliyor
41:40 Redmi Note 10 ailesi Türkiye’de
47:21 Biontech aşısı TR’ye geldi
01:08:18 McLaren Racing, Bitci.com ile ortaklığını duyurdu!
01:13:32 Microsoft Discord’u alabilir
01:16:13 Leyla ile Mecnun Exxen’e geliyor
01:20:15: İlk Tweet NFT olarak 2,9 milyon dolara satıldı!
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Quincii, 3 gün önce
-
Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
-
Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
-
Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
Samsung Galaxy S21 Serisi 1 milyondan fazla sattı!
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Xiaomi Mi 11 Lite, resmi olarak tanıtıldı!
Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin DxOMark puanı belli oldu
Xiaomi Mi 11 Ultra modeli tanıtıldı
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası
WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası
WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.