Redmi 9 modeli, Çin’de ön siparişe açıldı

Redmi 9 modeli, nihayet Çin’de tanıtıldı. Redmi Note serisine ek olarak rakamlı bir seri de barındıran Redmi ailesi; yeni üyesi olan Redmi 9 ile giriş seviyesi kullanıcılara hitap etmeyi planlıyor.

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Redmi 9 hakkında neler biliyoruz

Büyük başarı yakalayan Redmi 8 serisinin devamı niteliğinde karşımıza çıkan Redmi 9, uygun fiyatlı bir cihaz olarak pazardaki yerini alıyor. Fakat cihazın fiyatına değinmeden önce, gelin teknik özelliklerine bir göz atalım.

6.53 inç boyutta, FHD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile satışa sunulan cihaz, damla çentikli bir tasarıma sahip. Ayrıca 1080p bir ekran sunulması, cihazın güzel bir avantajı olarak göze çarpıyor. Kamera tarafına gelecek olur isek, cihaz arka tarafta dörtlü bir kamera modülüne sahip. Bu modülde, 13 megapiksel geniş açı kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Ön taraftaki kamera ise, alışkın olduğumuz cinsten 8 megapiksel çözünürlüğe sahip bir özçekim kamerası.

Cihazda kullanılan işlemci ise, Mediatek’in Helio G80 modeli. Ayrıca cihazda, 6 GB Ram ve 128 GB dahili depolama da, opsiyonel olarak sunuluyor. Batarya boyutu ise, 5.020 mAh olarak belirlenmiş. Yazılım olarak ise, bizleri çok güncel bir cihaz karşılıyor. Android 10 işletim sistemi ve MIUI 12 arayüzüne sahip olarak kutudan çıkan cihaz; en güncel yazılım deneyimini yaşamanızı sağlıyor. Sevenleri için ise, 3.5 mm ses girişi de mevcut.

Fiyata gelir isek, Xiaomi burada ilginç bir fiyat stratejisi izlemiş. Redmi 9’u standart versiyonu olan 4 Gb Ram ve 64 GB dahili depolama opsiyonu ile satın almak isterseniz; ödemeniz gereken tutar 799 Yuan, yani yaklaşık 113 Dolar.Bu kadar pozitif özellik için gayet uygun sayılabilecek bir fiyat. Cihazın diğer opsiyonlarındaki fiyatlara gelecek olur isek; 4 Gb Ram ve 128 Gb dahili depolama 999 Yuan, yani yaklaşık 141 Dolar. 6 Gb Ram ve 128 Gb dahili depolama ise 1199 Yuan, yani 170 Dolar. Çin’deki kullanıcılar, şuanda bu fiyatlar ile Redmi 9 için ön sipariş verebiliyorlar. Siz Redmi 9 ile ilgili ne düşünüyorsunuz. Yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!